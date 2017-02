«Distriktsopprør kan felle Erna Solberg»

Denne uka har Solberg turnert Innlands-Norge. Hun har klappet kalver og besøkt lokalsjukehus. Formålet med turen fra Oslo til Trondheim, via Østerdalen og Røros, var å fortelle at Distrikts-Norge går godt med Høyre ved roret. Ernas problem er at velgerne i de samme områdene av landet ikke helt ser ut til å dele hennes oppfatning av det. Mens regjeringen mener at større kommuner, større politidistrikt og større sjukehus skal gi innbyggerne bedre tjenester, opplever mange at det eneste som faktisk endrer seg er at de må reise lengre for både å nå tak i sjukehus, politi og kommunesenteret. Det er åpenbart at mange ikke ser gevinstene ved Solbergs reformiver og gir beskjed om at de kommer til å stemme deretter. Da er Senterpartiet et sikkert valg.

Trygve Slagsvold Vedum leverer hver eneste dag for full hals på alle disse områdene. Det kommer han garantert til å gjøre helt fram til valget. Skal vi tro de siste meningsmålingene, og her er de ulike målingene samstemt, kan det gi Senterpartiet en oppslutning en må helt tilbake til EU-kampen på 90-tallet for å finne maken til. Partiet rir på en bølge av by mot land-retorikk, der den dresskledde Oslo-makta er hovedfienden. Det viser seg å virke. Partiets økte oppslutning har allerede fått både Ap og KrF til å endre kursen i en mer distriktsvennlig retning.

Solberg-regjeringen må ta mye av ansvaret for dette. De har ikke lyktes med å skape forståelse for behovet for reformene, og de har ikke klart å få på plass en bred forankring av dem på Stortinget. Det får de svi for nå. Når kommunereformen legges fram om noen uker, er det kun Venstre som kommer til å gi Jan Tore Sanner helhjertet støtte. Og Venstre befinner seg nå stort sett under sperregrensen på de fleste målingene. Det sier litt. Over helga kommer Erna på besøk til Haram, Ulstein og Ørsta. Hun blir nok møtt med litt større applaus her enn i Østerdalen. Solberg trenger Vestlandet mer enn noen gang om hun skal sjanse til å få fortsette i regjeringskontorene.