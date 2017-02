«Viktig satsing på berekraftige løysingar »

Verdas veksande befolkning treng mat. Skal vi møte dette behovet på lang sikt, er det viktig både å auke produksjonen og å sikre ei berekraftig hausting av naturressursane. Vi må i alle fall slutte å kaste verdifullt råstoff.

Måndag fekk Nordic Wildfish AS frå Valderøy prisen som Årets nyskapar 2016 i nordvest nettopp for måten dei har tilnærma seg denne utfordringa. Med ny prosessteknologi om bord har dei satsa på å utnytte 100 % av fiskeråstoffet.

Restprodukt som tradisjonelt har blitt kasta på havet, blir om bord i trålaren «Molnes» no i staden utnytta til verdifull protein, fiskeolje og aminosyrer. Samstundes er det satsa på teknologi og prosessar som skal løfte kvaliteten på dei tradisjonelle produkta og redusere klimautsleppa.

Vi kastar altfor mykje mat. I det siste har NRKs Forbrukerinspektørene sett søkjelyset på korleis vi i det moderne landbruket sløsar med ressursane. Verpehøns blir gassa og ender til slutt opp som bindemiddel i betong, geitekillingar blir slakta og destruerte og ein tredjepart av gulrøtene blir dyrefôr fordi dei er skeive.

Nyskaperprisen: Årets nyskaper foredler 100 prosent av fisken om bord Bedriften Nordic Wildfish ble kåret til Årets nyskaper 2016 i nordvest.

I fiskeria går framleis store delar av restråstoffet rett i havet. Nokre meiner at ein i den havgåande kvitfiskflåten spyler over 90 prosent av dette råstoffet over bord. Ein SINTEF-rapport frå 2014 fortel at så mykje som 340.000 tonn restråstoff frå kvitfisk blir dumpa på havet kvart år.

Kampen mot det store matsvinnet er viktig både moralsk sett og frå eit berekraftsperspektiv. Når vi brukar store ressursar på å produsere eller hauste mat som vi berre kastar, sløsar vi både med mat som verda si befolkning treng og med energien som går med i produksjonen. Denne energisløsinga er også skadeleg for klimaet.

Skal vi få bukt med dette er det viktig å satse på forsking og utvikling. Det er eit ansvar som både styresmaktene og forskingsinstitusjonane har, og i større grad enn tidlegare må ressursane til forskinga ha berekraft som mål.

Nordic Wildfish – Har revolusjonert kvaliteten på fisken Teknologien er ny, visjonane er store, men først og fremst handlar det om noko så enkelt som å ta vare på det havet gir.

I tillegg treng vi bedrifter som både er villige til å satse og å ta risiko for å utvikle kommersielt lønsame løysingar tufta på berekraft. Ei slik vilje har Nordic Wildfish vist at dei har.