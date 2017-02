Solbergs lange marsj mot høstens valg

Det viser en statsminister som er villig til å bruke tid på utfordringene næringslivet i nordvest står midt oppe i. Og det er viktig for Erna.

Det er liten tvil om at den lange valgkampen er i gang.

Solberg har allerede blinket ut fire hovedsatsinger fram mot høstens valg.

Å skape flere nye jobber er en av disse, sammen med satsing på omsorg, skole og forsvar og beredskap.

At statsministeren personlig er en aktiv lytter og dialogpartner med et næringsliv i krise, er viktig.

At hun møter toppsjef Mikael Mäkinen i Rolls-Royce Marine ansikt til ansikt akkurat når hundrevis av norske arbeidsplasser i konsernet er i spill, kan være avgjørende.

Så skader det naturligvis heller ikke at besøket kan krydres med offentliggjørelsen av en milliardkontrakt til Vard på en krillbåt.

Her har regjeringen hatt mer enn en finger med i spillet ved gi Giek og Eksportkreditt muligheter til å delta i finansieringen av slike prosjekter til norske kjøpere.

Dette synliggjør regjeringens vilje til å ta grep helt ned i detaljene for å sikre norske bedrifter oppdrag.

Det er sjølsagt viktigst for dem som har sitt arbeid i disse bedriftene. Det bidrar til å skape trygghet, forutsigbarhet og optimisme.

Samtidig er det klart at det er nødvendig, også for regjeringens framtid, at de klarer å vise handlekraft for de delene av næringslivet som sliter – da særlig på Vestlandet.

Ved inngangen til krisa så vi en langt mer passiv regjering enn vi ser i dag. Årsaken er ikke bare økt kriseforståelse.

Skal Erna Solberg ha håp om å fortsette som regjeringssjef i fire nye år, gjelder samme regel som sist: Høyre kan ikke tape den blå kysten fra Aust-Agder til Møre og Romsdal eller Oslofjorden – i tillegg sjølsagt til at Frp og støttepartiene klarer seg greit og holder seg i folden.

Særlig på Vestlandet står derfor kampen om Høyres troverdighet i nærings- og skattepolitikken.

Ikke bare fordi dette er saker som vanligvis er viktige for vestlandsvelgeren, men fordi folk flest har fått næringspolitikken tett innpå seg i dagliglivet i en kriseramma landsdel.