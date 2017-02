«Vi må sette oss i førersetet for den digitale utviklinga»

Ny teknologi vil ta jobben fra mange av oss. I løpet av få år vil roboter ha tatt over svært mange prosesser i produksjon og distribusjon av varer. Vi må likevel ikke se det bare som en trussel som vi må beskytte oss mot.

Norge har gode forutsetninger for å møte denne utviklinga og komme ut på vinnerlaget. Vi er langt framme teknologisk på mange områder, og vi har et utdanningssystem som kan ruste oss til å møte denne utviklinga. Men vi må satse.

Haram: Programmerer robot på skulen

Vi har bygd opp en velferd som i mye større grad enn mange andre er tuftet på en råvarebasert økonomi. Skal vi bli vinnere i en konkurranse der digitaliseringen og robotiseringen skyter fart, må vi øke innsatsen på forskning og utdanning betydelig.

En artikkel på forskning.no mandag tok for seg hvordan den nye teknologien vil påvirke arbeidslivet. Mange yrkesgrupper kommer til å merke det hardt, og det er ikke snakk om at det vil skje i en fjern framtid.

Så langt er musikk- og mediebransjen og bankene eksempler på bransjer om har fått merke digitaliseringen sterkt. Nå kommer nye bransjer etter, og det handler slett ikke bare om industriroboter eller selvkjørende skip og biler.

Også tradisjonelle serviceyrker vil i løpet av få tiår merke digitaliseringen for fullt. I dag jobber 240.000 i varehandelen i Norge. Om et par tiår kan det tallet være mye lavere.

I enkelte bransjer vil det by på en smertefull omstilling og økende arbeidsledighet. Det får naturlig nok noen av oss til å ville tråkke på bremsa. De franske sosialistenes presidentkandidat har for eksempel gått til valg på at han vil skattlegge bruken av kunstig intelligens og automatisering.

Det er en farlig tilnærming. Statsminister Erna Solberg sa på et frokostmøte med Telenor i januar at hun ikke fryktet utviklinga, men at hun var mer redd for at vi var for tilbakelente. Hun har helt rett.

Her må vi sette oss i førersetet og bli ledende i både å utnytte og å utvikle framtidas teknologi. Det krever at vi satser mye mer enn til nå på utdanning, forskning og nyskaping. Teknologien tar ikke fra oss jobbene våre. Den gir oss nye.

Her finner du flere av Sunnmørspostens ledere!