«Må fortsatt kjempe for fjordkryssingene»

Sjøl om det ennå er lenge til vi ser summen av regjeringens kommende samferdselssatsinger, ser det ut til at Møre og Romsdal får viktige gjennomslag. Samtidig bør man også notere seg det som ikke ble presentert i går. Det er ikke alle som kan bli vinnere, og mange må belage seg på å vente.

Realiseringen av ferjefri E39 kan fort komme til å vise seg å bli tyngre enn både denne og foregående regjering så for seg i valgkampen for fire år siden. Prisen på fjordkryssingsprosjektene langs Vestlandet har økt, og fortsatt vil det stå en hard kamp om dette gigantprosjektet.

E-136 er en viktig vei, og det er på høy tid at det blir tatt et krafttak for denne i vår region. Dette betyr at Ålesund får ny innfartsveg, får realisert bypakken og det betyr at tungtransport og privatbiler får bedre forhold både over Ørskogfjellet og ikke minst gjennom Romsdalen.

Dette er det grunn til å applaudere. Uten at regjeringen hadde lagt seg på høy ramme for Nasjonal transportplan hadde det neppe vært plass til alt dette – i alle fall ikke om de hadde fulgt fagetatenes råd. Men fortsatt er det en lang ønskeliste som gjenstår.

Hvordan det går med ferjefri E-39 gjennom fylket, har vi ikke fått vite noe om nå. Men ut fra signalene fra statsministeren, kan ikke forkjemperne for disse fjordkryssingene koste på seg ett eneste hvileskjær ennå.

Tirsdag utpekte statsministeren Hordaland som samferdselsvinner, og det er som kjent bare i de yngste klassene i barneidretten alle er vinnere. Dette kan fort bety at Møreaksen er i ferd med å tape kappløpet med Hordfast.

Allerede nå har Erna Solberg problemer med å holde sitt eget løfte om byggestart for Hordfast, og har bedt om at kostnadene på dette prosjektet barberes. Den beskjeden kommer garantert til å gjelde også Møreaksen. Det vil bety nye år med venting og usikkerhet.