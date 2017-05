«Trenger fornyet satsing på lindrende behandling»

Regjeringen har satt ned et nytt offentlig utvalg som skal utrede lindrende behandling ved livets slutt. Som eget fagfelt i medisinen er dette relativt nytt, og det er nødvendig å samle ny kunnskap og erfaringer for å videreutvikle tilbudet.

Det er ikke mer enn drøyt 20 år siden Seksjon for lindrende behandling ble etablert ved St. Olavs Hospital. Det var den første av slike enheter i Norge, og ble ledet av professor Stein Kaasa. Han skal også lede utvalget som nå er nedsatt.

Det er nesten like lenge siden den forrige offentlige utredningen på fagfeltet. Mye har siden skjedd både i forskning og praksis. Alle helseregionene har nå egne kompetansesentre, og det er etablert over 40 palliative sentre med ambulerende team. Halvparten av disse sentrene har også sengeposter.

Bare i Helse Midt-Norge er det i dag etablert sju palliative team. Til tross for en betydelig utbygging og økt satsing, bærer den lindrende behandlingen og organiseringen av denne fortsatt preg av å være i støpeskeia.

Tilbudet er variabelt og fragmentert, og imøtekommer ikke kravet om at vi skal ha et likeverdig tilbud uavhengig av bosted. Særlig når vi kommer til det kommunale nivået er det store forskjeller. Det store flertallet av kommunene har ikke noe organisert lindrende tilbud i institusjon.

Samtidig er også fagfeltet under utvikling. I starten var dette et tilbud som i særlig grad var rettet mot kreftpasienter i livets siste fase. Andre pasientgrupper, blant annet med nevrologiske lidelser, kan imidlertid ha like stort behov for denne type behandling for å få en god, trygg og verdig avslutning på livet.

Lindrende behandling i livets siste fase skal ikke være et knapphetsgode, avhengig av hvor du bor og hva slags diagnose du får. Behandlingen skal ikke bare være smertelindring og venting på døden. Pasienten må få en så god livskvalitet som mulig, så lenge som mulig – hjemme eller i institusjon.

Skal vi få et mer enhetlig og likeverdig tilbud, krever det fornyet satsing. Vi må samle kunnskap og erfaringer og bygge opp kompetanse og kapasitet både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten over hele landet.

