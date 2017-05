Kapasiteten er sprengt i høysesongen

Flom, Geiranger og Lofoten er blitt steder for masseturisme i høysesongen. Et begrep det ikke alltid knyttes noen positivt til.

Vi liker å markedsføre fjordene våre som noe reint og urørt, hvor en kan søke fred og ro. Det er nødvendigvis ikke slik en føler det i busskøen i Geiranger en hektisk sommerdag med fjorden fylt av store cruiseskip. I lille Flom var det i fjor 1,4 millioner besøkende. Masseturisme er noe vi forbinder med overfylte strender i Spania. At vi er i ferd med å få det på noen av de mest populære destinasjonene langs kysten, er noe vi kanskje ikke helt tenker over.

Må ta på alvor

Derfor er det grunn til å merke seg påminnelse som Fjord Norge nå går ut med. At flere reiseselskaper opplever at de turistene som betaler best ønsker seg bort fra steder som Geiranger og Flom, er et signal næringen må ta på alvor. For turister er noe alle vil ha. Næringen er inne i en rivende utvikling og fjorårets rekordsommer ga mersmak. Men det har sine konsekvenser. Middelklassen i Kina og andre land i det svært folkerike Asia har fått øynene opp for blant annet Norge. Det gir turistnæringen store muligheter, men også en god del utfordringer. Klarer en ikke spre tilstrømningen kan en rett og slett oppleve at det blir for mange. Det kan igjen føre til at langtreisende turister ikke føler de får den opplevelsen de var forespeilet. I dagens informasjonssamfunn kan et dårlig rykte spre seg fort.

Må ta grep

I de oppgangstidene vi nå ser må turistnæringen ta grep for å utvikle nye turistdestinasjoner og å jobbe aktivt for å forlenge turistsesongen i begge ender. Flåm, Geiranger og Lofoten er tre steder som er i ferd med å bli sprengt i de mest populære sommermånedene. Vi som bor langs kysten vet det finnes mange fjorder som er helt på høyde med Geirangerfjorden når det kommer til naturopplevelser. Problemet er at svært få turister har hørt om dem. Utfordringen til turistnæringen må være å gjøre noen med det. Lykkes vi med det kan vi ta mot langt flere enn vi gjør i dag.

Flom og Geiranger er blitt steder for masseturisme. Et begrep som det ikke alltid knyttes noen positivt til