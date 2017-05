«Vi legger for få kroner i investeringer for framtida»

Når norsk økonomi skal omstilles er det helt nødvendig å få opp investeringene i ny teknologi, nye bedrifter og nye næringer. Derfor er det både nedslående og bekymringsfullt at investeringene i bedrifter ikke er høgere.

Tall fra nasjonalregnskapet viser at andelen av fastlandsinvesteringene som gjøres i bedrifter, er den laveste på nær 30 år. Ifølge en oversikt som Dagens Næringsliv presenterte i går, har denne andelen stupt siden finanskrisen.

Investeringer i offentlig virksomhet og boliger har gått motsatt vei, og tar en stadig større del av kaka. Den trenden er vi nødt til å snu, ellers vil det bli lite kake igjen å dele på.

Noen overraskelse er ikke denne utviklingen. Vi har hatt rikelig med oljepenger, og vi har pøst stadig mer av dem inn i de offentlige budsjettene. Samtidig har vi hatt et brennhett boligmarked som har trukket til seg investeringer og risikokapital, godt hjulpet av gunstige skattefradrag.

I kjølvannet av finanskrisens nedkjøling av verdensøkonomien, fikk så vi oljeprisfallet i fleisen. Det kom på toppen av et allerede varslet fall i oljeinvesteringene på norsk sokkel. I tillegg skapte denne situasjonen også en usikkerhet som fikk investorer til å snu minst en gang ekstra på krona.

Nå ser vi lysning i økonomien, og finansministeren sier til Dagens Næringsliv at pilene peker rett vei. Hun viser også til at regjeringen i revidert budsjett har lagt inn tiltak som skal stimulere til investeringer i næringslivet og redusere skattefordelene ved å investere i flere boliger enn den man bor i.

Siv Jensen gjør rett i å være optimist, og spådommen om at bedriftsinvesteringene vil ta seg opp, vil nok også slå til. Problemet er at boliginvesteringene og de offentlige investeringene har hatt en for stor del av kaka altfor lenge. Den trenden snur vi ikke bare med et blaff av optimisme.

Økt bruk av oljepenger er greit som et motkonjunkturtiltak, men verre er det når vi konstant bloddoper offentlige budsjetter fra en blodbank som er i ferd med å tørke ut. Og skattefradrag er også greit for å hjelpe folk til å skaffe seg en anstendig bolig, men ikke til å trekke kapitalen inn til en boligfest i konkurranse med verdiskapende investeringer.