«Det bør koste skjorta å kjøpe seg ny skjorte»

Nordeas sjef for bærekraftig finanser har regnet ut hva en skjorte ville ha kosta oss, dersom arbeiderne som syr den skulle fått en anstendig lønn. Det er ikke så mye som skal til. Det bør vi alle tenke på neste gang vi handler.

Til tross for at fattige tekstilarbeidernes vilkår i land som Bangladesh har fått stadig større oppmerksomhet de senere årene, er lønnen deres stadig vekk ikke til å leve av. Forholdene svært mange arbeider under, er enda verre.

Store fabrikkbranner med mange omkomne er bare gruoppvekkende eksempler på en virkelighet som daglig tar helsa og livet fra fattige arbeidere. På toppen av denne pyramiden står vi, kledd opp med klær fra billigkjedene.

Regnestykket fra Nordea-sjefen tar utgangspunkt i hva en skjorte koster hos kleskjeden H & M. Ifølge dette regnestykket ville en prisøkning på fem kroner for ei skjorte utgjøre forskjellen mellom sultelønn og en lønn til å leve av.

Sjølsagt er dette en forenkling, og det er mange forutsetninger som skal oppfylles for at dette prispåslaget går rett til tekstilarbeideren. Likevel er det med på å synliggjøre hva som skal til, samtidig som det er med på å ansvarliggjøre både kleskjedene og oss forbrukere.

Dessverre svarer H & M angripe regnestykket med å si at et prispåslag uansett ikke vil bety noe, siden syerskene får samme timebetaling uansett om de syr et dyrt plagg eller et billig. Det en form for ansvarsfraskrivelse i dette svaret som dessverre ikke tjener saka eller H & Ms omdømme.

Sammenhengen mellom vår jakt på billigst mulig klær og tekstilarbeidernes lønns- og arbeidsforhold er uomtvistelig tett. At det skal mer til enn bare å skru opp prisen i norske og svenske klesbutikker, er en helt annen sak. Kjedene må følge opp med å stille tydelige krav til sine leverandører.

Arbeidet flere av kleskjedene gjør for å forbedre forholdene for arbeiderne er fortjenestefullt, men den står til større troverdighet om de også erkjenner at vårt eget prisjag er med på å holde tekstilarbeiderne nede. Det bør også vi som forbrukere kjenne på neste gang vi snur på prislappen på klesstativet i billigkjeden.