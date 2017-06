Urokkelig tro på Nordøyvegen

Stortinget var Nordøyvegens siste hinder mot en realisering. Sent i natt sa Stortinget ja til at det kan kreves inn bompenger for prosjektet, dermed er alle hindre ryddet av vegen og den berømte spaden kan stikkes i jorda.

På galleriet på Stortinget satt Oddbjørn Vatne. Som Sp-politiker, Haram ordfører og fylkespolitiker har han utrettelig jobbet for at dette store samferdselsprosjektet skulle bli en realitet. Det har ikke manglet på motbakker. Stadig økte kostnader, en meget skeptisk fylkesadministrasjon og et minst like skeptisk vegvesen, har kommet med innsigelser det har tatt tid å komme rundt.

Men Vatne er en standhaftig mann. Utholdenhet er en viktig egenskap både på idrettsbanen og i politikken, og Vatnes urokkelige tro på at dette kunne la seg realisere er mye av årsaken til at Nordøyvegen kommer.

Nøkkelen som låste opp mange stengte dører var Stortingets vedtak om ferjeavløsningsmidler. I sin tid kjempet igjennom av Senterpartiet i den rødgrønne regjeringen, for så å bli utvidet til 40 års virketid av den sittende regjeringen. Det at tidsrommet ble utvidet, slik at fylket de neste 40 årene får utbetalt en sum tilsvarende kostnadene tilknyttet dagens drift av de to ferjestrekningene ut til øyene, var den siste brikken som gjorde at regnestykket til slutt falt på plass.

Nå gjenstår det å gjennomføre prosjektet innenfor kostnadsrammen på rundt 3,6 milliarder kroner. For dette er ikke et risikofritt prosjekt. Fylket vil i årene som kommer pådra seg en svært høy gjeld som følge av at en de neste årene må låne milliarder av kroner for å bygge prosjektet. Kostnadsoverskridelser sammen med økt rente vil kunne få store konsekvenser for fylkesøkonomien.

Lang dags ferd mot Nordøyvegen I 20 år har Oddbjørn Vatne jobbet for at Nordøyvegen skulle realiseres. I natt ble den vedtatt i Stortinget.

Men på en dag som i dag vil nok alle som har kjempet fram dette prosjektet si; den tid den sorg. For folket på Nordøyane er det grunn til å feire. Ut fra de skissene som er utarbeidet tegner det til bli et flott vegprosjekt som forhåpentligvis både vil føre til at flere velger å bosette seg på øyene, og at Nordøyvegen vil tiltrekke seg turister som vil ut og se det vakre kystlandskapet som disse øyene har å by på.