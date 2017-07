«Et mer gledelig enn dramatisk boligprisfall»

Etter en boligprisvekst i hovedstaden på 40 prosent de siste par årene, er dette en helt nødvendig korreksjon, og neppe noe mer.

Prisfallet skjer også samtidig med at norsk økonomi er i ferd med å riste av seg det verste sjokket etter oljeprisfallet i 2014. Det er en ytterligere bekreftelse på at det ikke er boligkjøpernes svartsyn på framtida som ligger bak.

I tillegg til at dette er svar på en unormal situasjon, der prisene ble presset kunstig raskt opp, er nok regjeringens nye boliglånsforskrift en viktig medvirkende årsak. For dem som fryktet innstramming av de særlige skattefordelene ved boligkjøp, er dette godt nytt.

Juni er normalt en svak måned i boligmarkedet, og prispresset kjøles vanligvis noe ned i sommervarmen. Nye tall fra Eiendom Norge viste et prisfall nasjonalt for juni på 1,6 prosent , eller 0,7 prosent justert for sesongvariasjoner.

Etter at mai også vartet opp med et moderat prisfall, er det derfor ikke noen overraskelse at denne trenden fortsetter inn i ferietiden. Det som overrasker er at prisfallet i Oslo ble såpass høyt som det ble med hele 3,1 prosent. Enkelte aktører har gitt uttrykk for at dette er et dramatisk fall.

Nå har sjølsagt ulike mennesker ulik omgang med språk, men å kalle en slik prisnedgang dramatisk er å ta litt hardt i. Fjorårets prisoppgang på hele 23 prosent er langt mer dramatisk i den forstand at dette var en prisutvikling som kunne bli en trussel mot økonomisk stabilitet om den fikk fortsette.

Målet for boligpolitikken – inkludert finans- og skattepolitiske tiltak som retter seg inn mot dette markedet, må være at den bidrar til å gi mennesker trygghet for et sted å bo; at det skal være innen rekkevidde for de fleste å kjøpe seg eller leie en egnet bolig som dekker rimelige behov.

Boligpolitikken bør ikke gjøre boliger til spekulasjonsobjektet for både folk flest og profesjonelle investorer. Da er det på tide å sette bremsene på. Det har regjeringen og Stortinget gjort, og heldigvis ser tiltakene ut til å virke så langt. Det kan vi alle glede oss over.

