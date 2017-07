«Båtkjøring og alkohol hører ikke sammen»

I fjor omkom 10 personer i det samme tidsrommet. I 2015 ble det innført et påbud om bruk av redningsvest i fritidsbåter. Det ga en umiddelbar effekt i form av færre omkomne, men nå ser det ut som at den trenden er i ferd med å snu.

Det er ingen tvil om at det å bruke redningsvest er en billig og effektiv livsforsikring når en er ute i båt. Men det ser dessverre ikke ut til å være nok. På samme tid som vi ser at tallet på drepte i trafikken går ned, går tallet på drepte i båttrafikken opp. Da er det åpenbart at en må sette inn flere og nye tiltak.

Redningsselskapet legger nå på bordet et forslag til regjeringen om å innføre egne båtførerbevis for dem som skal kjøre hurtiggående båter. Det høres i utgangspunktet ut som et godt forslag. Her kan vi ta en parallell til vegtrafikken. Der kreves det en mer omfattende opplæring for å kjøre motorsykkel enn for å kjøre moped. Den samme logikken bør legges til grunn også når en skal håndtere hurtiggående båter.

Vi mener det også kan være grunn for myndigheten å se en gang til på promillegrensa til sjøs. I dag kan du føre båt med opp til 0,8 i promille. Den grensen signalisere at det er greit å kjøre båt etter å ha drukket en øl eller to, alternativt et glass vin eller to. Ulykkesstatistikken viser at det er promille inne i bildet i altfor mange av ulykkene med fritidsbåter. Derfor mener vi tiden er inne til å gi et klart signal om at båtkjøring og alkohol ikke hører sammen og at det bør innføres en promillegrense til sjøs lik den vi har på land.

Vi tror dessverre heller ikke at regjeringens frislepp av kjøring med vannskutere er et bidrag til å få ned ulykkene til sjøs.

Det har allerede vært flere redningsaksjoner tilknyttet kjøring med disse leketøyene.

Vi frykter at det er et spørsmål om tid før den første dødsulykkene kommer med disse farkostene som kan komme opp i store hastigheter.

Sjøen skal være et hyggelig og trygt sted for alle som ønsker å bruke den til ferie og rekreasjon.

Da må vi finne oss i at det blir innført noen forbud og påbud for på den måten å få ned tallet på ulykker.