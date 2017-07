«Regjeringskrise i Sverige?»

Det vil overraske om statsminister Stefan Löfven uten videre vil akseptere å skifte ut forsvarsministeren. Det eneste maktmiddelet han har mot det borgerlige flertallet, er å skrive ut nyvalg. Det vil i så fall være et valg som bare gjelder fram til det ordinære riksdagsvalget neste høst.

De partiene som vinner valget, vil dermed bare ha en regjeringstid på under ett år. To valgkamper på under ett år, frister nok ikke, men slik kan det bli.

I Riksdagen har den såkalte Alliansen, bestående av de borgerlige partiene minus Sverigedemokraterna, flertall hvis Sverigedemokraterna regnes med, men sentrumspartiene i Alliansen vegrer seg mot å ha noe samarbeid med Sverigedemokraterna. Å overse et parti som på de siste meningsmålingene har støtte fra 21 prosent av velgerne, gjør det vanskelig å etablere et styringsdyktig flertall.

Löfven kan for å skape ro, velge å bite i det sure eplet og skifte ut forsvarsministeren. Da blir det ikke regjeringskrise i september, men da vil også Stefan Löfven være kraftig svekket som statsminister, og det er neppe noe gunstig utgangspunkt for sosialdemokratene å starte en ny valgkamp med.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Det var all mulig grunn for opposisjonen til å reise mistillitsforslag mot de tre statsrådene for deres befatning med den såkalte it-skandalen i Sverige. Driftingen av sensitiv og til dels hemmelig informasjon er utplassert til IT-selskapet IBM som har brukt personell uten sikkerhetsklarering. Dette har pågått i flere år uten at de berørte statsrådene har varslet statsminister Löfven om det.

Sverige risikerer å være i en slags politisk parentes fram til regjeringens parlamentariske basis blir avklart.

Det kan skje i september, men statsministeren kan også avklare situasjonen tidligere, enten ved å varsle nyvalg eller ved å fjerne forsvarsministeren.

Sverige går inn i en periode med viktige utenrikspolitiske avgjørelser i EU-samarbeidet, og også en truende situasjon med russisk styrkeoppbygging i Østersjøen.

En svekket statsminister som styrer på opposisjonens nåde, er kanskje ikke det beste alternativet for Sverige, men så lenge Sverigedemokraterna er utstøtt og en slags parlamentarisk unntakstilstand gjelder, blir det slik.