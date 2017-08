«Positive tiltak for å gi turistene en god opplevelse»

Oppgaven til vertene er å informere om parkeringsmulighetene i Ålesund, bistå trafikkbetjentene og svare på spørsmål. Det er Ålesund parkering som står bak ordninga, som har slått godt an. De har leid inn to sommervikarer, som vandrer rundt i byen og er tilgjengelige for turister som trenger hjelp og veiledning.

Tilbakemeldingene fra publikum er gode, og det er hyggelig at turister får en positiv opplevelse av byen. Å bli møtt med vennlighet betyr mye, langt utover den praktiske hjelpen som blir gitt. Ålesund har de siste åra opparbeidet seg en sterk posisjon innen reiseliv, og den beste markeringsføringen av byen kommer fra fornøyde turister.

Prøveordninga med byverter skal vare fram til 11. august, og så skal styret for parkeringsselskapet ta stilling til hva som skal skje videre.

Erfaringene skal oppsummeres, og deretter må det avklares om ordninga skal videreføres, nedlegges eller om andre instanser skal overta.

Ideen er så god, at en eller annen løsning bør finnes. Små tiltak, kan gi stor effekt.

Ålesund parkering fikk velfortjent ros da formannskapet avviklet generalforsamling i parkeringsselskapet før ferien. De folkevalgte ga uttrykk for at de liker den positive og utadrettede stilen til selskapet, og den blir lagt merke til.

Tidligere i sommer sørget trafikkbetjentene fra Ålesund parkering for å dele ut ferskt brød til gjestene på bobilcampingen en morgen, noe som ga mange en fin start på dagen.

Det kan bli flere slike sjarmstunt framover.

Trondheim har hatt en ordning med byverter siden 2012. Der er det alle parkeringsvaktene som har fått oppdraget med å være byverter både for turister og byens befolkning.

I tillegg til å passe på at bilistene parkerer rett, er vaktene tilgjengelige for å rettlede og svare på spørsmål fra publikum. De er byens gode hjelpere året rundt.

En slik ordning krever nok større ressurser enn det selskapet i Ålesund i dag rår over, derfor trenger man å analysere både behov og kostnader før man staker ut vegen videre.

Med prøveordningen med sommerverter i Ålesund viser at litt kreativitet og offensiv vilje til å gjøre byen bedre, kan gi gode resultater.