«Tilsette i barnevernet må få betre vern mot hets»

Trugsmål og hets av tilsette i barnevernet er trugsmål mot dei i samfunnet vårt som har svakast vern, barn som lir under omsorgssvikt. Omfanget av slike trugsmål er no så stort at det er på tide å setje inn ekstraordinære tiltak.