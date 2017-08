«Ny sjokkerende terroraksjon i en europeisk storby»

Vi er på ny vitne til en terroraksjon på europeisk jord. Igjen har den ekstreme islamistorganisasjonen IS tatt på seg ansvaret for ugjerningen. Aksjonen er gjennomført på den aller mest primitive måten. En varebil meier ned uskyldige på paradegata La Rambla i Barcelona. En type terror det nesten er umulig å beskytte seg fullt og helt mot.

Derfor står vi maktesløse og sinte tilbake og tenker på rekka av tilsvarende terrorangrep i Europas byer. I Stockholm, i Berlin, i Nice og London. Og vi spør oss når og hvor kommer neste angrep. Mens vi minnes de døde i Barcelona vet både myndigheter og politi at det er grunn til å frykte at det skjer igjen på et eller annet tidspunkt i en europeisk storby. For kampen mot terroren er langt fra vunnet, selv om IS som organisasjon åpenbart er svekket i både Syria og Irak. Terroreksperter påpeker at mens IS er svekket, er Al Qaida i ferd med å bygge seg opp igjen.

Bak de unge mennene som gjennomføre disse aksjonen står det lederskikkelser i de ulike terrorcellene som organiserer ugjerningene og rekrutterer gutter og menn til å gjennomføre uhyrligheten. Disse folkene bygger sine nettverk gjennom en hat-ideologi himmelvidt unna det moderate muslimer står for. De sprer sine forskrudde ideer gjennom ekstreme imamer, og er i mange tilfeller finansiert av de søkkrike oljestatene i Midtøsten. For å få stoppet dette er det nødvendig med mer politikraft, mer overvåking og mer etterretning. Men det er neppe tilstrekkelig.

For det første må politiske ansvarlige moderate muslimer være tydeligere og ta et større ansvar for å få stoppet dette. Så må det jobbes systematisk på politisk nivå for å kutte pengestrømmen til disse ekstreme muslimske organisasjonene og deretter må ikke minst europeiske politiker ta det ansvaret de har for å få på plass en ny og bedre integreringspolitikk. Det er dokumentert grundig at fattigdom, utenforskap og parallellsamfunn gir grobunn for rekruttering til terrororganisasjoner.

Dette er et stort, komplisert og tidkrevende arbeid. Primitivt hat mot muslimer generelt er kun egnet å gjøre vondt verre. Dette må løses i et fellesskap mellom politiske krefter som tar tydelig avstand fra denne voldsbruken.

