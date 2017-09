«Håpet er vårt viktigste våpen i overdose-kampen»

Den er viktig for oss alle for å minne oss om den kampen vi som samfunn står midt oppe i. Aller viktigst er den for alle dem som sjøl står i kampen mot rusen.

På Terminalen i Ålesund ble overdosedagen markert torsdag kveld. Det var en sterk påminnelse om hva dette handler om. Gjennom gripende, personlige historier ble alvoret synliggjort langt mer enn hva de dystre tallene i overdosestatistikken klarer å fortelle oss.

En far som tenner lys for tapet av en datter og alle andre som har mistet livet i rus. En tidligere rusmisbruker som står fram med historien om sin kamp. Slike innblikk i rusens smerte og tragedie må tvinge oss til å handle.

Overdoser av narkotika tar stadig flere liv. Narkotikabruken utgjør en voksende helsetrussel i verden. Fersk statistikk fra EUs narkotikabyrå forteller at over 8.000 mennesker i de 28 landene statistikken omfatter, døde i overdoser i 2015.

Norge er ett av landene som ligger høyt på denne statistikken. 300 liv gikk tapt som en direkte følge av narkotikabruk her hjemme dette året. Rundt 230 av dem var overdosedødsfall. Også her er tallene stigende.

Langt flere dør som følge av overdoser enn trafikkulykker. Kampen for å sikre oss mot dødsfall i trafikken får imidlertid langt mer plass enn kampen mot overdosedødsfallene, både i den offentlige debatten og i offentlige budsjetter. Det sier noe om oss som bør gi grunn til ettertanke.

Da rusmiddelmeldingen ble behandlet i Stortinget i 2013, ble det vedtatt en nullvisjon for overdosedødsfall, slik vi lenge har hatt det i kampen mot trafikkulykker. Dette er fulgt opp med en rekke tiltak, men skal vi snu den dystre utviklingen, må vi styrke innsatsen radikalt.

Skal vi få til dette, må vi kanskje først starte med å se menneskene bak tallene. Og så må vi se at det nytter å gjøre noe. På overdosedagen i Ålesund fortalte Hege Beate Brekke om sin veg ut av rusen. Hennes budskap om at håpet alltid finnes, er kanskje det aller viktigste i denne kampen.