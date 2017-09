«Svinger utenom regjeringsslitasjen»

Det pleier å slite på oppslutningen å sitte med ansvaret i fire år i regjering. Regjeringspartiene ser likevel ut til å klare seg godt.

Særlig ser strategene i Fremskrittspartiet ut til å ha ekstra god grunn til å gni seg i hendene. Sjøl om valgseieren langt fra er sikret, er det oppsiktsvekkende med målinger som klatrer stadig nærmere et resultat på linje med valget i 2013.

Kontrasten til SV og Senterpartiets skjebne etter åtte år i Stoltenberg-regjeringen er stor. Det var et samliv som kostet mer enn det smakte, ikke minst for SV. Først nå ser SV som ut til å være i ferd med å kare seg opp i knestående.

Listhaug slår til på hjemmebane – Senterpartiet stuper Thriller om sistemandatet i Møre og Romsdal Det ligger an til en thriller om sistemandatet fra Møre og Romsdal. Med ørsmå marginer slåss Ap, Høyre og Frp om den åttende og siste plassen på Stortinget.

I målingen i torsdagens avis er det knallhard kamp om det åttende mandatet i Møre og Romsdal.

I øyeblikket holder Arbeiderpartiet dette. Ap har gjenerobret førsteplassen i fylket, men de blir pustet tett i nakken av både Høyre og Frp.

Målt mot stortingsvalget i 2013 har både Ap og Høyre gått tilbake. Frp i Møre og Romsdal ser imidlertid ut til å kunne toppe resultatet fra forrige valg, etter å ha klatret sju prosentpoeng siden målinga Respons gjorde for Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke og Adresseavisen i vår.

Listhaug – Vi har levert til Vestlandet – Vi har i fire å levert god politikk som jeg tror mange setter pris på.

Ingen andre parti har like store utslag i løpet av dette halvåret. Årsaken er sammensatt, men et parti som har to statsråder på topp på listen stiller sjølsagt med noen fordeler i en valgkamp.

Andre parti har for eksempel ikke samme mulighet til å lekke godbiter fra budsjettet.

Helge Orten - Viktig å bli størst – Nå gjelder det å bli størst, sier Høyres Helge Orten.

Så har vi Sylvi. Ser vi på hvilke politikere som har klart å dominere valgkampen mest nasjonalt, ligger Sylvi Listhaug nær toppen etter flere kontroversielle innvandringspolitiske utspill. Oppskriften er den samme som Frp har brukt i fire år.

Else-May Botten – Kjenner vi kan klare tre mandat – Slik jeg opplever stemningen kjenner jeg at vi kan klare tre mandat, sier Aps Else-May Botten.

Fra baksetet i svarte regjeringsbiler har de beholdt retorikken fra over 40 år som protestparti. Frp er fortsatt gjenkjennelig, samtidig som partiet faktisk er ansvarlig for mye av politikken mange velgere protesterer mot.

Sylvi Listhaug er den fremste representanten for denne strategien.

Man kan like det eller ikke, men hun ser ut til å lykkes.