«Viktig avklaring for Kleven»

Kleven har fått inn 300 millioner kroner i frisk kapital som sikrer videre drift. Det er svært gode nyheter for de ansatte og gode nyheter for Sunnmøre og den maritime klyngen.

Kleven Maritime med Kleven og Myklebust verft spiller en nøkkelrolle i den maritime industrien i vårt område. Verftet er verdensledende i å ta i bruk ny teknologi innen blant annet sveising. Utviklingen av robotsveising har gjort at de har valgt å flytte mye av skrogarbeidet hjem igjen. Ved bruk av ny teknologi skaper de verdier her, i stedet for å bygge skipsskrogene ved verft med lavere lønnskostnader. I den situasjonen det maritime miljøet på Nordvestlandet nå befinner seg i, ville det vært svært dramatisk om Kleven måtte kaste kortene.

Heldigvis skjer ikke det, men prisen de betaler for fortsatt drift er at det dominerende eierskapet til enda en tradisjonsrik sunnmørsbedrift havner utenfor vårt område. Vi kjenner ikke til hvilke vurderinger som lå til grunn for at denne løsningen ble valgt, men det er en realitet at nedturen i oljebransjen har svekket kapitalmiljøet på hele Nordvestlandet kraftig.

Hvordan de eksakte eierforholdene blir i Kleven ønsket de i går ikke å gå ut med detaljene rundt. Det vi vet er at Petter Stordalen, Hurtigruten og det britiske investeringsfondet TDR samla eier litt over 40 prosent i det nyopprettede investeringsselskapet som skyter inn pengene. Kleven familien blir med videre sammen med Åge Remøy, men de vil ikke lenger være en majoritetseier i selskapet. Hvor stor andel de lokale eierne blir sittende igjen med vet vi ikke. Heller ikke om det foreligger planer om børsnotering en gang i framtiden. I et intervju med økonominettstedet E24 lover Stordalen betydelig satsing på å utvikle verftet, og at de skal ligge i front i utviklingen av nye miljøvennlige skipstyper.

Vi håper Stordalen står ved det han sier. Skipsbygging er en kapitalkrevende virksomhet med ikke ubetydelig risiko, i kombinasjon med ganske små marginer på bunnlinja. Vi regner med at de nye eierne vet at skipsbygging er en konjunkturfølsom bransje, som krever en langsiktig horisont på eierskapet. Skipsbygging er ikke stedet en satser dersom det er rask gevinst en er ute etter.

