«KrFs vanskelige valg»

Nei til regjering sammen med Frp var et av løftene KrF ga til sine velgere. Svaret de fikk var partiets dårligste valg på 80 år. Tilbake står KrF-leder Knut Arild Hareide tilsynelatende i villrede om vegen videre.

Reiten utelukker at KrF går inn i regjering – Jeg ser det som helt utelukket at KrF nå går inn i regjeringen sammen med Frp, fastslår KrFs Steinar Reiten.

Og mens Venstre nå lefler med tanken på å gå inn i regjeringen, synes Hareide helt mangle en plan. Akkurat det bør bekymre noen hver i KrF. Et parti som ender 4000 stemmer over sperregrensa bør ha en klar plan og en partileder som vet hva han vil. KrF ser for øyeblikket ut til å mangle begge deler. Partiet kan starte med å se hvor de har velgerne sine. Møre og Romsdal, Hordaland, Rogaland og Vest- Agder er fortsatt KrFs kjerneområder. Velgerundersøkelser viser at et flertall av KrF-velgerne i disse fylkene befinner seg på borgerlig side i det politiske landskapet. Et parti på sperregrensen har ikke råd til å bytte bort store deler av sin velgermasse ved å skifte side.

Gitt de løftene både KrF og Venstre ga velgerne før valget, ser vi at det vil være en krevende snuoperasjon å gå inn i en regjering sammen med Frp. Partiet har havnet i et dilemma som de selv har satt seg i. Vegen ut av dette er ikke enkel.

Tilværelsen som støtteparti for regjeringen ga dem ingen nye velgere, snarer tvert imot. KrFs flørt med Arbeiderpartiet ga dem heller ingen nye velgere. Det er sannsynligvis en av forklaringene på tilbakegangen. Så hva er da veien videre. Hareide sier de nå skal gå i opposisjon, samtidig som han understreker at KrF ikke vil felle en Solberg-regjering. Hva slags opposisjonstilværelse vil det bli?

Vi tror den beste løsningen for styringen av landet hadde vært at både KrF og Venstre gikk inn i regjeringen. Det hadde etter vårt syn gjort Erna Solbergs regjeringen bedre. Da kunne Hareide og Trine Skei Grande si at de har redusert Frps innflytelse. De kunne starte med å si et klart og tydelig nei til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og på Mørebankene. Slik kunne de gå inn i regjeringen med en seier i lomma. For også KrF og Venstres velgere vil ha politiske resultater. Det viste mandagens valg.

Nå er det Hareides jobb å avslutte de interne dragkampene og velge en vei for partiet. Det blir ikke enkelt, men han har knapt noe valg om KrF skal ha en framtid i norsk politikk.

