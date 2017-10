«Har et felles ansvar for å bremse oljepengebruken»

I neste uke legger Regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett. Allerede nå varsler både statsminister og finansminister at det vil bli preget av større moderasjon. Etter år med rekordvekst i oljepengebruken, er det på høy tid.

Regjeringen har økt pengebruken med over 20 milliarder i året. Et paradoks er at vi under en finansminister fra Frp har fått en kraftig vekst i offentlig etterspørsel, og har nå en høgere andel offentlig ansatte enn noen annet industriland.

Jensen varsler lavere vekst i oljepengebruken Finansminister Siv Jensen (Frp) varsler langt mindre vekst i bruken av oljepengene. Torsdag neste uke legger hun fram forslaget til statsbudsjett for 2018.

Fortsatt gjenstår det å se det konkrete resultatet av innstrammingen, men det bør bli betydelig. Vi kan ikke bøte på alle mangler og oppfylle alle ønsker med å pøse mer penger inn i de offentlige budsjettene. Det er ikke bærekraftig. Dessuten kan det hindre nødvendig omstilling.

Fortsatt gjenstår det å se hvor sterkt Siv Jensen (Frp) er villig til å kutte. Noe av reduksjonen i oljepengebruken kan hun nok ta igjen i økte skatteinntekter og effektivisering, men det vil nok ikke holde helt i mål.

Når samtidig sektorer som Forsvaret og samferdsel er lovet solide påplussinger, betyr dette at sparekniven må brukes på andre formål. Det er nødvendig med prioriteringer, i den forstand at noe faktisk må prioriteres ned.

Det kan bli en utfordring, slik Stortinget nå er sammensatt og vi har fått en mindretallsregjering uten en avtale i bunn for samarbeidet med de andre borgerlige partiene. Ingenting er lettere for partier i opposisjon enn å kreve mer til sine hjertesaker uten å ha ansvar for å kutte andre steder.

Lobbypengene renner ut - mens nytt fengsel i Ålesund står i stampe – Vi sov i timen Leder i Sunnmøre regionråd, Kåre Aurdal, innrømmer at de sov i timen da nytt fengsel i Agder gikk foran nytt fengsel på Sunnmøre. Samtidig lot de omfanget av et nytt fengsel på Digerneset ese ut. Nå håper de på statsbudsjettet.

Statsbudsjettet blir en test på hva vi kan vente av det borgerlige samarbeidet. Regjeringas to støtteparti er svekka, men det betyr ikke at de ikke vil bite fra seg i kampen for sine hjertesaker. Det bør forslaget til statsbudsjett ta hensyn til, slik at vi slipper en reprise på fjorårets budsjettkamp.

Pilene i norsk økonomi peker omsider rett veg, men vi har fortsatt nok av utfordringer. Det er nok å peke på økningen i antallet eldre og behovet for å få fart i omstillinga av økonomien. Ansvarlighet og langsiktighet er derfor nøkkelord. Skal vi lykkes på lang sikt er det ikke nok at Regjeringen viser moderasjon. Vi trenger også en ansvarlig opposisjon.

