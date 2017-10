Fedrekvoten har fortsatt sin misjon

Hver familie burde få frihet til å fordele foreldrepermisjonen sjøl. Forskjellen på ideal og virkelighet er dessverre enkelte ganger så stor, at det kan være smart å velge bort idealet.

Fedrekvoten har nemlig vært en suksess, i alle fall målt i den tiden fedre bruker hjemme med barna i første leveår. En nærværende far er et godt grunnlag for at far kan ta et større omsorgsansvar, og et slikt resultat vil være en gevinst for både mor, far, barn og samfunnet.

Heldigvis er et bredt flertall på Stortinget nå enige i dette. I vår endret også landsmøtet Høyres politikk på i denne saka, og går nå inn for en slik kvote. Når fedrekvoten kommer opp i Stortinget igjen nå, er det altså stort sett bare hvor mange uker som skal reserveres for far det står om.

I dag er fedrekvoten på 10 uker etter at den ble kuttet med fire uker i 2014. Både Høyre og Fremskrittspartiet hadde da i sine programmer at de ønsket å fjerne kvoten helt, slik at permisjonstiden kunne fordeles fritt mellom foreldrene.

Det var ikke flertall for dette i Stortinget. Etter forhandlinger med KrF og Venstre, endte det med dagens 10 uker. Resultatet ble et kraftig fall hvor mye permisjon fedrene tok ut. Dette viser helt klart at det fortsatt er behov for en slik kvote, slik også flertallet på Høyres landsmøte erkjente.

Nå vil Arbeiderpartiet i trontaledebatten fremme forslag om å øke fedrekvoten til 14 uker, og vil trolig få med seg Venstre, og dermed også stortingsflertallet med, på dette. Det vil ikke være noen ulykke.

Når vi ser en så klar sammenheng mellom kvoten og hvor mye permisjon far tar, så handler dette om langt mer enn valgfrihet. Her ser vi konsekvensen av det motsatte. Fastgrodde holdninger hos arbeidsgivere og lønnsforskjeller mellom menn og kvinner hindrer det frie valget.

Fedrekvoten er ett av tiltakene som har størst effekt på likestillingen i arbeidslivet. Kvoten bidrar til å styrke likestillingen i hjemmet, fars rettigheter som omsorgspermisjon og kan gi barna en mer nærværende far.

Det er verdier det er vel verdt å ta vare på.