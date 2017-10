«Unødvendige kutt fra Dale»

Blant organisasjonene som rammes er 4H, NOAH, Dyrevernalliansen, Det norske skogselskap, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, Hageselskapet, Norges Vel, Norske lakseelver og Norges Bygdekvinnelag.

Til sammen kutter Dale overføringene til frivillige organisasjoner underlagt Landbruksdepartementet med 30 millioner kroner. Han sier det er et nødvendig tiltak på grunn av et stramt budsjett, og at han derfor må prioritere strengt.

Det er i beste fall en halvsannhet. Hans egen finansminister Siv Jensen understreket, da hun presenterte budsjettet, at det var et såkalt nøytral budsjett. Oljepengebruken når da også nye høyder målt i kroner, selv om det samla uttaket så vidt er under treprosentregelen.

Det gjør at vi har problemer med å se at det er statsfinansielle utfordringer som gjør at Hageselskapet og 4H får betydelig mindre å rutte med neste år. Saka er at for disse organisasjonene betyr støtten svært mye. For landbruksdepartementets samla budsjett betyr kuttet svært lite.

Vi velger å tro at Dale ikke er så uryddig at han kutter i støtten til disse organisasjonene fordi de til tider kan være politisk brysomme for han. At den politiske makta får bryne seg på motstemmer fra de sivile samfunn, er en viktig del av vårt demokrati. Frp bruker nettopp dette argumentet til å forsvare hvorfor det høyst omstridte Human Right Service får beholde sin støtte fra statsbudsjettet. Frp mener de er en motstemme i debatten om innvandring.

På samme måte som NOAH, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk og Norske lakselever på sine områder til tider snakker regjeringen midt imot.

Både KrF og Venstre har varslet at de ønsker å reversere disse kuttene. Det bør det være en enkel sak for regjeringspartiene på Stortinget å bli med på. De kan bare ta en kikk på den formidable økningen som har vært i statsstøtten til de politiske partiene de siste årene. Partiene får beholde pengene sine. Det bør også organisasjonene som Dale styrer over.