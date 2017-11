«Nobelprisens posisjon er viktigere enn Hagens»

Frp-nestor Carl I. Hagen har satt varige spor etter seg i norsk politikk. Sjøl politiske motstandere er enige i at det står respekt av innsatsen. Mange vil også mene han bør hedres.

En slik heder må han gjerne få, men ikke med en plass i Nobelkomiteen. Så lenge han som vara til Stortinget kan komme til å måtte møte der samtidig som han sitter i komiteen, bør Stortinget avstå fra å velge ham.

DN: Frp vil gi Carl I. Hagen plass i Nobelkomiteen Valgkomiteen i Frp ligger an til å foreslå Carl I. Hagen som nytt medlem i Nobelkomiteen, skriver Dagens Næringsliv.

Ikke fordi Hagen ikke kan gjøre en grei jobb. Kanskje vil han til og med gjøre en bedre jobb enn partikollega Inger-Marie Ytterhorn, som nå blir vraket. Dette handler ikke først og fremst om manglende utenrikspolitisk kompetanse, slik tidligere nobeldirektør Geir Lundestad mener.

Carl I. Hagen har ikke vært nærmere en plass i Nobelkomiteen enn akkurat nå. Det er ingen hemmelighet at han har ønsket seg dette i mange år – og at han har vært skuffet over å ha blitt vraket. Onsdag ble han innstilt som kandidat av Frp.

Jagland satt i Nobelkomiteen mens han var stortingsrepresentant Ap har gått hardt ut mot nominasjonen av Carl I. Hagen til Nobelkomiteen fordi han er vararepresentant til Stortinget. Men Thorbjørn Jagland gjorde det samme.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre ber de andre partiene om å si nei til Hagen. Han får støtte fra Venstre og SV. Sp er også kritisk. Stortingspresident Olemic Thommessen (H) sier nominasjonen er utfordrende for Stortingets valgkomité, mens nobeldirektøren mener det vitner om manglende forståelse og respekt for Nobelkomiteens arbeid.

Det er 40 år siden det ble bestemt at stortingsrepresentanter ikke kunne innvelges. Målet var å tydeliggjøre komiteens uavhengighet fra storting og regjering. Aase Lionæs (Ap) var da leder samtidig som hun satt på Stortinget.

Sett utenfra er det allerede vanskelig nok å skille mellom Nobelkomiteens arbeid og hva som er uttrykk for offisiell norsk politikk. Det bør være nok å minne om hvordan Kina reagerte på tildelingen til Liu Xiaobo.

At også Ytterhorn hadde samme dobbeltrolle som Hagen nå kan komme til å få, betyr lite. Har man gjort feil en gang, kan det aldri være et argument for å gjøre det igjen. Dette handler om mer enn Hagens ære. Det handler om Nobelkomiteens troverdighet og integritet. Det er synd for både Carl I. Hagen og Nobelkomiteen at Fremskrittspartiets stortingsgruppe og Hagen sjøl ikke ser dette.

