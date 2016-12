Familie og venner. Juletre og julepynt. Mat, nøtter og fruktfat. Gaver. Lys. Klemmer. Sang og musikk. Brettspill. Glede og gode samtaler. Tre nøtter til Askepott. Love Actually. Donald og vennene.

Dager med de vi er glad i. Time-out fra hverdagen. Tid til å kjenne på de viktige følelsene.

Slik er det mange som oppsummerer sin jul og kanskje er det dette som er hovedinnholdet i norsk julefeiring og juletradisjon anno 2016, for de aller fleste av oss.

Så er det slik at vi er over fem millioner mennesker i Norge, i ca. 2,3 millioner husstander. Det er en del flere enn deg og meg og våre.

Vi kan ikke forlange at alle skal ha nøyaktig samme tradisjon, eller dele vår entusiasme for at akkurat vår jul er perfekt.

Vi er heldige som bor i et land der slike detaljer bestemmes av oss selv. Ingen makt definerer rett og gal julefeiring.

Man spiser lutefisk, ribbe, pinnekjøtt, kalkun, nøttestek eller annet. Man lytter til Prøysen, Kyrkjebø, Nat King Cole eller annet.

Noen går til kirke julaften, noen går fjøretur, noen på fjellet, noen besøker eldre eller ensomme, noen gjør noe annet

Juletiden er feiret i tusenvis av år og av ulike årsaker.

Ingen eier jula. Tror man det må man slå opp i faktabøker.

De som føler sitt livssyn og sin tradisjon truet må spørre om de virkelig er truet eller om de føler det slik i en tid der media lever av clickbaits i jakten på likes og delinger.

Våre tradisjoner trues ikke av naturlig justering i takt med samfunnsutviklingen. Vi er et sterkt folkeslag og vi tåler nye impulser og utvikling.

Samfunnsutvikling er naturlig. Under halvparten av Norges befolkning sier de er troende og menneskerettighetene har solid fotfeste.

Vi skal ikke være redd religioner, men vi må passe på at reglene deres ikke bryter med menneskerettighetene.

Som engasjert i Human-Etisk Forbund har jeg fulgt den siste tidens medieoppslag og må innrømme jeg er litt oppgitt.

Det blir påstått at vi skyver muslimer foran oss, noe vi ikke gjør. Det blir påstått vi er imot jula, noe vi ikke er. Det blir påstått vi er imot julesanger og nisseluer, noe vi ikke er.

Men jo, vi reagerer på at religionsforkynning fremdeles pågår i det offentlige slik som i skolene, uten at rektorene har lagt arbeid i et alternativt opplegg slik utdanningsdirektoratet har oppfordret de til.

Aller helst burde de flytte gudstjenester ut av skoletida slik at livssyn forble det private valget det er.

I den saka står vi i Human-Etisk Forbund sammen med dem som ønsker alternative tilbud uten religionsforkynnelse. Det bør ikke komme som en overraskelse på noen at vi er et forbund som arbeider for livssynsrespekt og frihet til å velge.

Men vær snill å ikke dra det ut av proporsjoner.

Det er nok nå. Velg sannhet og fakta fremfor sensasjonsoppslag så slipper man unødvendige konfrontasjoner. Vi må kunne diskutere og likevel beholde vennskapet.

Vi må ikke konkludere før vi har lyttet.

Uansett hva vi tror på – må vi ha tro på hverandre. Med ønske om en riktig god jul!

Sissel Basso

Lokallagsleder, Human-Etisk Forbund Ålesund & omegn

