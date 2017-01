«Ta ansvar, bruk refleks og bli sett»

Jeg kom akkurat fra Bunnpris på Steinvågsbakken, og ble ganske opprørt over følgende «opplevelse»: Klokka var 1720, jeg gikk østover, hadde refleks på begge armer og blei derfor sett av bilist som kom fra vest og på veg til byen.

Bilen stoppa for meg og starta opp igjen, da jeg hørte at bilen bremsa opp for en kar som da kom mot meg, altså vestover.

Kanskje skvatt han, men hadde ingen rett til å skjelle ut sjåføren da han var svartkledd og uten refleks. Jeg hørte han var høyrøsta, men hørte ikke hva han sa. Han peika på at han befant seg på overgangsfelt og dermed altså «berga» og i sin fulle rett.

Skjerp deg og anskaff deg refleks! Jeg kjører sjøl bil og vet at det ofte er vanskelig å se mørkkledde folk – (ha meg unnskyldt, men det er ofte unge menn – 40 pluss).

Reidun Wadseth

Ålesund

