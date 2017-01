Dette er eit tips til dei hedmarkingane som slåst med den norske staten for å kunne vere trygge for ulvar i sitt eige nabolag. Det ser ikkje ut som politikarane våre har empati nok til å handle for å trygge si eiga befolkning. Sivil ulydigheit kan bli naudsynt.

Kari Fjørtoft

Fjørtoft

