«Jeg har aldri hørt at kriserammede bedrifter på Vestlandet trygler og ber om å få betale mer skatt»

Da Frp kom i regjering var oljefondet på 4174 milliarder, og er på nesten fire år vokst til om lag 7500 milliarder kroner. I Sunnmørsposten 12.feb kan vi på tross av dette lese at stortingsrepresentant Fredrik Holen Bjørdal (Ap) presterer å påstå at Frp «tømmer oljefondet for å gi skattegaver til de mest formuende».

Kronikk, 13.februar 2017: «Tømming av oljefondet har delvis betalt for skattegåvene til dei mest formuande» Om ein er arbeidsufør eller direktør, og det verste skulle skje, så bur vi i eit land der ein får gratis kreftbehandling i verdsklasse. Dette er noko av det finaste med Noreg, at alle skal med.

Å bomme på så elementær matematikk og ikke se at oljefondet tvert om nesten har doblet seg i verdi hadde jeg ikke forventet, men kanskje var det ikke fakta som var så viktig, men heller å svartmale andre partiers politikk?

Med Siv Jensen som finansminister er skattene og avgiftene senket med nærmere 21 milliarder. Det har vært viktig for oss at alle skal få skattelettelser og at det skal treffe bredt.

82 prosent av skattelettelsene i perioden har gått til å redusere næringsbeskatningen og inntektsskatten for privat- personer.

Halvparten av personskattelettelsene har gått til folk som tjener under 600 000 kroner i året. Er det disse Holen Bjørdal mener er de rikeste?

Jeg reiser ukentlig på besøk til arbeidsplasser på Vestlandet, og ser på nært hold konsekvensene av lav oljepris og økt behov for jobber. Uansett hvor jeg reiser, og uansett hvem jeg besøker, utfordrer jeg dem på hva som er viktigst for å øke aktiviteten og sikre arbeidsplassene.

I svarene er det to punkter som går igjen, og det er større satsing på infrastruktur og lavere skatter og avgifter.

Mens Ap vil gå til valg på å øke skattene med 15 milliarder kroner, vil Frp fortsatt jobbe for å redusere skattene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe og skape arbeidsplasser.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Samtidig prioriterer vi å bygge landet. Samferdselsbudsjettet har økt med 50 prosent siden Ketil Solvik-Olsen ble samferdselsminister, og for første gang på tiår reduseres vedlikeholdsetterslepet på norske veier.

Dette hjelper både næringslivet og vanlige folk.

Norsk økonomi har de siste årene hatt store utfordringer, og vi fikk det kraftigste oljeprisfallet på over 30 år. Dette kjente mange på Sunnmøre på kroppen.

Les flere innlegg på smp.no!

Vi har satt inn tiltakspakker på nærmere 10 milliarder kroner for å møte disse utfordringene, og nå begynner flere piler å peke i riktig retning. Flere og flere bedriftsledere rapporterer nå om at de tror at de i det neste året vil oppleve økt omsetning, bedre lønnsomhet og flere ansatte.

Jeg har derimot aldri hørt at kriserammede bedrifter på Vestlandet trygler og ber om å få betale mer skatt, og jeg tror da heller ikke at løsningen for å få flere og trygge arbeidsplasser er å gi makt til et Arbeiderparti som går til valg på å øke skatter og avgifter med 15 milliarder kroner.

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.