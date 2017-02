«Unge asylsøkere, vårt felles ansvar»

Det er noe grunnleggende galt når unge kommer til Norge for å søke tilflukt og en ny framtid, for så å oppleve håpløsheten som større enn håpet.

Slår alarm om selvmordsforsøk og selvskading blant unge asylsøkere – På livet løs for unge asylsøkere Ledelsen for Link-mottakene slår alarm om selvmordsforsøk og selvskading blant unge asylsøkere. Ansatte ved et mottak på Sunnmøre har slegge og øks tilgjengelig for å kunne ta seg inn på rommene til beboere.

Som politikere har vi et ansvar for å behandle alle mennesker med dypeste respekt. KrF bygger sin politikk på det kristne menneskesynet. Det innebærer er at alle mennesker, uansett etnisitet, tro og kulturell tilhørighet, har uendelig verdi. Det forplikter oss til å handle når vi ser mennesker som sliter.

På nasjonalt nivå jobber KrF iherdig for å sikre rettighetene til enslige mindreårige asylsøkere. Vi har blant annet foreslått at Stortinget skal be regjeringen om å fjerne punktet i utlendingsforskriften som gir myndighetene anledning til å gi begrenset oppholdstillatelse for barn mellom 16–18 år.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Videre har vi foreslått å utvikle og implementere kartlegginger ved alle asylmottak for å avdekke sårbarhet hos enslige asylsøkende barn. Begge forslagene ble nedstemt, det samme skjedde med forslaget fra KrF om å flytte omsorgsansvaret for barn mellom 15 og 18 år til barnevernet. Dette ville ha sørget for at barna får et godt og trygt omsorgstilbud hvor de ansatte har barnefaglig kompetanse og kan følge opp barnet på lik linje med barnevernsinstitusjoner. KrFs jobber altså hardt for å bedre hverdagen til enslige mindreårige asylsøkere.

I et nyhetsoppslag i Sunnmørsposten den 17. februar blir det vist til mangel på riktig spisskompetanse for å bistå og hjelpe de unge asylsøkerne som ser mørkest på sin situasjon i Møre og Romsdal. Det er derfor svært viktig å få riktig kompetanse på plass for å sikre at unge som sliter ikke utvikler depresjoner og selvmordstanker. Lokalt er det mange flotte ansatte ved ulike asylmottak som hjelper asylsøkerne som bor der, og som gir ekstra omsorg til dem som trenger det mest. Så lenge ansvaret for enslige asylbarn mellom 15 og 18 år ligger under UDI, må alle avdelingene for denne gruppen i praksis være fullt bemannet 24 timer i døgnet med personell med barnefaglig kompetanse.

Les leserinnlegget her: En ansatt på asylmottak om arbeidshverdagen

Ansatte ved asylmottak, som ble gjengitt i Sunnmørsposten, snakket om at det ikke var nok bemanning for å dekke behovene som denne gruppen har. Det er opplagt at inkluderings- og innvandringsminister Sylvi Listhaug har et ansvar for at tilstrekkelige ressurser blir satt inn for å hjelpe enslige mindreårige asylsøkere med psykiske problemer i mottakene.

Nord-irakisk familie fikk nei: Fra Ålesund til flyktningleir i Irak Å ha en drapstrussel over seg er ikke nok til å få asyl i Norge. Onsdag må en gravid tobarnsmor og hennes familie reise fra trygge Ålesund til en flyktningleir i Nord-Irak.

Dette er klart presisert i forliket som ble inngått mellom regjeringen og de øvrige partiene unntatt SV og MDG i desember 2015, om raskere og mer effektiv integrering. Samtidig er det viktig at eierne av asylmottak bidrar med flere ressurser, noe økonomien tilsier at de har kan. Det er særlig viktig med oppbemanning på personalsiden, f.eks. barnevernspedagoger eller helsepersonell med kompetanse innenfor psykiatri.

Steinar Reiten

1.-kandidat til Stortinget, KrF

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.