«Menneskelig ferdsel i marka gir et betydelig høgere stressnivå hos dyr»

Vi har også ansvar for viltets dyrehelse opp i dette. For den som er mer opptatt av faunaen og opplevelser enn antall registreringer på poster, så er jeg bekymret.

Når jeg nå ser at en organiserer trimturer i stor skala, midt i ynglingstiden.

Vi ser at en uten videre legger stier inn igjennom biotoper som er sårbare.

Der 30–40 000 mennesker konkurrerer om å bli best.

Vi er vitne til at spillplass for orrfugl er kommet bort, der råser går rett gjennom områdene. Kalvingstid for rådyr, hekkende fugl, er sårbare nå på våren. Det er foretatt forskning, der en måler hjertefrekvens og stressnivå hos hjortedyr, med innplantet måleinstrument.

I forskningen viser det seg at støy ifra eksempelvis skytebaner og motorferdsel gir ingen eller lavt stressnivå.

Menneskelig ferdsel i marka derimot, gir et betydelig høgere stressnivå hos dyr.

Etter min mening burde en ha en konsekvensanalyse som kvalitetssikret slike ruter. Legge dem på områder som skåner natur, og viltbiotoper i størst mulig grad. Hunden er som det sies menneskets beste venn. Det er en god turkamerat. Det er også naturlig for hunden å søke opp andre dyrearter i naturen.

I denne ynglingstiden er det viktig å respektere båndtvang.

Det er i vår alles interesse at den ikke raserer et fuglereir, skader en rådyrkalv eller andre arter.

Naturen har mye å by på, og for all del bruk den, men vi må passe på at ikke det urbane menneske ødelegge det unike som finnes. Å nyte naturen betyr ikke alltid å være flest ganger på en topp, der en kommer med hodelykt i mørke for å bli bedre enn naboen. Ta det med det små, gi deg god tid.

Tenn gjerne et lite leirbål (det er lov), spidd en pølse. Kanskje fiskestanga også er med.

Gi den oppvoksende slekt kunnskap om naturens finurligheter. Sett opp en fuglekasse. Lær dem respekt for vilt og viltbiotoper. Plukk blåbær og ta med hjem på høsten.

Er du blå rundt truten, og har det små bær på strå, har du sådd et frø som ikke visner.

Vis hensyn til naturen folkens, og nyt den på en bærekraftig måte.