«Anstendig lønn til tekstilarbeiderne»

I sin leder 7. juni skriver Sunnmørsposten av «det bør koste skjorta å kjøpe ny skjorte», og omtaler regnestykket fra Sasja Beslik i Nordea, som hevder at H & M kunne økt lønningene ved fabrikkene, hvis vi hadde tatt noen kroner mer betalt for plaggene. Hadde det vært så enkelt, hadde vi gjort det for lenge siden. Det er ikke slik at høgere pris på et plagg betyr høgere lønninger i fabrikkene. Det er en vanlig misforståelse.

H & M kjøper fra samme fabrikker som mange andre merkevarer, og lønnen er den samme uansett om man syr for en merkevare som tar 1.999 kr for en skjorte eller 199 kr for en skjorte.

H & M vil sjølsagt at alle de menneskene som lager produktene våre skal ha en rettferdig lønn. Som stor aktør har vi et stort ansvar for å påvirke og drive opp lønnsnivået i land som f.eks. Bangladesh og Kambodsja. Et ansvar vi tar på største alvor, og som vi jobber med hver eneste dag. Vi fraskriver oss overhodet ikke ansvar, som Sunnmørsposten påstår.

Derimot samarbeider vi med International Labour Organisation (ILO) og den globale fagforeningsorganisasjonen IndustriAll for å få til en langsiktig og bærekraftig løsning for hele bransjen. Vi jobber med å øke kunnskap om rettigheter og bygge kompetanse om viktigheten av rettferdige lønninger – hos ansatte i fabrikkene, hos fagforeningene og hos arbeidsgiverne- slik at de kan møtes jevnlig for å forhandle lønninger på en god måte.

Hvis vi skulle diktere lønningene i fabrikker vi ikke eier, tar vi også makt og ansvar fra arbeidere og arbeidsgivere. Det er en kortsiktig løsning. Hva skjer hvis H & M avslutter samarbeidet med fabrikken, som vi kanskje må hvis f.eks. våre krav til sosialt- og miljømessig ansvar blir brutt? Og hva skjer med dem som syr for andre merkevarer enn oss? For å bidra til en langsiktig lønnsøkning i en hel bransje, må lønnen forhandles mellom arbeidsmarkedets parter. Lønnen bør også ta hensyn til kompetanse, erfaring og ansvar. På den måten kan man bygge et bærekraftig lønningssystem. Samtidig er det avgjørende at hele bransjen er med og at samarbeid skjer på tvers av sektorer. Hvis f.eks. lønnsnivået går opp, men leiepriser til bolig også går opp, skjer det ingen forbedring. Derfor har vi også en dialog med regjeringene i land som Bangladesh og Kambodsja, som også er ansvarlige for levestandard og lønninger, og vi samarbeider med andre merkevarer bl.a. i Fair Wage Network. Vi ser gode resultater av arbeidet vårt.

• 290 fabrikker har deltatt i våre programmer for forhandling mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette berører 370.000 arbeidere.

• Bedre lønningssystemer implementert i 140 fabrikker som produserer for H & M ved utgangen av 2016, ytterligere 96 fabrikker vil få dette i 2017.

H & M er ledende når det kommer til ansvar for miljø og sosiale forhold – seks år på rad er vi kåret til et av bransjens mest ansvarlige selskap av bl.a. World’s Most Ethical Companies, Dow Jones Sustainability Index, Fashion Transparency Index og Global 100 List. I 2014 mottok H & M pris fra FN for arbeidet med å styrke kvinner i tekstilindustrien. Mange parter er involvert i levelønnsutfordringene, og arbeidet er ikke gjort over natten. Men vi vet at vi jobber på en måte som vil bidra til langsiktige og bærekraftige endringer for en hel industri, ikke bare for dem som syr for H & M.

Kristin Fjeld

H & M Norge

