«Som aktiv bruker av fritidsbåt føler jeg meg lite velkommen i egen by som båtgjest»

I 2015 var vi i Brosundet med vår båt for å nyte en fin sommerdag med litt shopping og god mat i båten. Vi la merke til at det var kommet opp betalingsautomat ved flytebryggen ved skatefluen, dette syntes vi var en riktig avgjørelses av havnevesenet, for det er riktig å betale for seg ved benyttelse av fasiliteter.

Men vi oppdaget raskt at det ikke var mulig å kunne betale for hver time. Det var kun mulig å betale full havneavgift med strøm, vann og avfall (ca 170 kr), i løpet av dagen så fikk vi en betalingspåminnelse på vår båt for manglende avgift.

Vi tok kontakt med havnevesenet og forklarte at vi kom til å ligge ca 2-3 timer uten bruk av vann, strøm eller avfall.

Vi fikk svar at dette var greit og vi trengte ikke å betale avgift, havnevesenet ønsket at vi eventuelt neste gang meldte fra så slapp vi betalingspåminnelse.

Jeg hørte med havnevesenet om det ikke var mulig å få til en løsning lik det vi har på parkering av bil i Ålesund, denne løsningen ville kunne virke bra og man får et rettferdig system for alle brukere.

Jeg fikk svar på at denne ikke kunne gjøres eller at det var vanskelig å gjennomføre.

Mine tanker er at det er enkelt å gjennomføre siden vi har teknologien som trengs.

Vi hadde oss en tur i Ålesund for noen dager siden, og oppdaget at det var sjøsatt en brygge ved skatefluen som hadde fått navnet «softisbryggen». Bryggen var av begrenset størrelse, kanskje rundt 8 meter og uten avgift, maks liggetid var satt til 1 time. Liggetid over dette så henvises båteier til øvrig bryggeanlegg med døgnavgift.

Tanken fra Havnevesenet var nok god, men i mine tanker lite gjennomtenkt. På en flott sommerdag kan man bli liggende i flere timer og «vente» for å legge til bryggen for å for eksempel kjøpe softis, dei fleste båtene i dag er rundt 18 fot og oppover.

Så det sier seg selv at tilretteleggingen er noe knapp.

Ikke gjør det saken bedre at flere plasser langs bryggene har blitt reservert for ulike aktiviteter/fartøy.

Resultatet er at jeg som aktiv bruker av fritidsbåt føler meg lite velkommen i egen by som båtgjest. Det er ikke riktig å betale 175 kr for å ligge noen timer…

Det jeg savner er at Brosundet og området rundt Ålesund legges mer til rette for alle typer gjester som kommer båtvegen. Klart det koster, men noe av sjarmen med maritime byen Ålesund er jo aktivitet på sjøen i og rundt Ålesund.

Hva med å etablere et bryggeanlegg på sørsiden fra for eksempel hurtigbåtkaien for langevågsbåten og østover langs sjøkanten mot betongkaien? Her kan for eksempel langtidsliggende båter ha plasser, og/eller plasser for brukere som ønsker å ligge noen timer og betale for den faktiske tiden man bruker fasilitetene for å shoppe/nyte en fin sommerdag i Ålesund.

Vi trenger flere plasser i Ålesund så noe bør gjøres i fremtiden.

Jeg har tro på at Havnevesenet gjør en god jobb innen rammene som dei har, mitt ønske med dette innlegget er å skape en debatt, samt få et idemyldring blant folk og kanskje et verktøy som Havnevesenet kan bruke for å tilrettelegge for bruker.