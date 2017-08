Tør Tvangs-gutane ta timeout?

Ikkje ein einaste av dei 3.500 som skreiv under på underskriftsaksjonen i vinter, har bedt seg stroken av lista. Fleire nye er komne til, og engasjementet spreier seg frå Haram som ringjer i vatnet.

Dette er ein motstand som ikkje går over.

Tvert om.

Sanner vil beholde Haram i nye Ålesund kommune Kommunalminister Jan Tore Sanner er på sjarmoffensiv i Ålesund. Han mener det er uklokt å åpne for at Haram skal slippe å bli en del av nye Ålesund kommune.

Ordførar Vebjørn Krogsæter ber om at ei ny folkerøysting ein gong for alle skal avgjere og fundamentere Harams vilje om valresultatet opnar for det. Kommunestyret i Haram har vurdert det framfor innbyggjarundersøking så mange gongar at det nærmast er barnsleg mas og mobbing å spørje meir. Vi støtter hans syn heilt.

Er det nokon som har stått fast, er det ordføraren og kommunestyret i Haram, med støtte i noko viktig som heiter folket. Som motstandar av tvang i kommunereforma, er vi for ein god distriktspolitikk og levande bygder, for skaping av arbeidsplassar og for framgang for næringslivet, for god helsepolitikk, for god eldreomsorg og for ein god skule.

Leiaren i Haram Høgre: Einig i at Haram-folket skal høyrast Lokallagsleiar i Haram Høgre og tidlegare ordførar Bjørn Sandnes er einig med Haram-ordførar Vebjørn Krogsæter (Sp) i at innbyggjarane i kommunen bør høyrast før ei ny kommunestyrebehandling om kommunestrukturen.

Vi er for å rigge for framtida, for gode, moderne tenester. Vi trur ikkje den beste nøkkelen til framtida heiter «tvang».

Statsråd Sanner seier at «Reversering for Haram vil skape uro i fleire år». At fleirtalet av 9.300 innbyggarar aldri får att roa, må telje meir. Det går i alle fall ikkje an å reise rundt å reparert skaden ved å stille søtsuget til veljarane med helgasnop. Såret stikk djupare.

Både ordførar Eva Vinje Aurdal og andre på det store felles kommunestyremøtet i Ålesund i juni, brukte ordlyden «Viss Haram kommer med». Alle veit det er ei dør på gløtt. Ikkje alle fryktar den.

Vil Haram eigentleg stå åleine? Ap klar for å oppheve tvangssammenslåing Har holdningene til Haram som en del av en framtidig storkommune endret seg? I Arbeiderpartiet stilles dette spørsmålet.

Nokre skjønar då at dette ikkje let seg løyse med bruk av rå makt eller tryllestav ala professor Humlesnurr i Harry Potter. Ordførar Knut Helge Harstad (H) i Ørskog ber om ca. to månadars timeout. Det er visdom og empati med folket i nabokommunen som ikkje vil tvangsgiftast. Mange politiske blodhundar er på sporing etter Haram om dagen. Byttet må få ei lita pause no.

Spørsmålet er så om Tvangsgutane tør ta timeout til Haram har fått avklara si stilling, det vil seie avklart om det blir reversering slik det er opna for.

No gler vi oss til valet 11. september i forventning om at Fridomspartia skal stå seg betre enn Tvangspartia. Røyst Ap, Sp, KrF eller SV om nei til tvang er ei viktig sak for deg.