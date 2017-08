Min gode ordførerkollega i Ålesund, Eva Vinje Aurdal fra Ap, reagerer ifølge Sunnmørsposten sterkt på mitt utspill i NRK torsdag 17. august vedrørende manglende avklaring på barnetilbudet i det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal. Min oppfordring til Helse Møre og Romsdal var å avklare om det blir barneavdeling i nysykehuset.

Barneavdeling på sykehus: Vinje Aurdal reagerer sterkt på utspill om barneavdeling Eva Vinje Aurdal reagerer sterkt på Torgeir Dahls utspill om barneavdeling på det nye sykehuset SNR.

Kravet om en avklaring har lenge vært fremført overfor adm dir Espen Remme. I stortingsvalgkampen har ditt eget partis 1. kandidat Else May Botten forlangt at sykehuset skal ha en fullverdig barneavdeling.

I leserinnlegg i Tidens Krav på fredag 18. august uttaler "din" 3. kandidat Tove-Lise Torve at hun "ikke er nesegrus for Helse Møre og Romsdal", og at «Ap forlanger fullverdig barneavdeling 365 dager, 24 timer i døgnet». Hun tydeliggjør at Ap krever at innholdet i sykehuset er kjent for at Ap vil stemme for oppstartsbevilgningen i Stortinget til høsten. Sp har satt frem tilsvarende krav.

I Delfunksjonsprogrammet, som er en del av Konseptrapporten som ble vedtatt i styret i HMR den 25. november 2016, konkluderes det med at sykehuset på Hjelset skal ta imot barn og unge til poliklinisk behandling, dagbehandling og for innlegging av akutt syke barn. Sykehuset er dimensjonert for 6 sengeplasser for barn, felles medisinsk og kirurgisk.

Adm dir Espen Remme nedsatte den 15. mars i år en ekspertgruppe som skal "beskrive det samla pediatri- tilbudet i HMR". De skulle rapportere til adm dir før sommeren. Styreleder Stein Kinserdal uttaler den 19. april at avklaringen om barneavdeling skal skje før St Hans når arbeidsgruppen legger frem sine anbefalinger.

Nå sier Espen Remme at konklusjonen kommer i oktober.

Heldigvis skjønner styreleder Stein Kinserdal at 6 sengeplasser for barn betyr at det må være barnelege i vakt. Etter å ha blitt konfrontert med mine uttaler i NRK den 17. april bekrefter han at det nye sykehuset skal ha barneavdeling. Detaljene i barnetilbudet vil bestemmes når ekspertrapporten er ferdig.

Det var denne avklaringen jeg ønsket å oppnå, og dermed er jeg er fornøyd med utspillet. Kanskje er også Ap fornøyd med en slik helt nødvendig avklaring?

Torgeir Dahl, Ordfører i Molde

PS. Gratulerer med 200 mill til nødvendig opprustning av sykehusene i Ålesund og Volda!