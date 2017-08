- Hvilken (u)kultur vokser i Ålesund rådhus?

Etter et første halvår i år hvor den administrative og politiske ledelsen har opplevd motgang og kritikk i Bingsa-saken, The North West-saken, bruken av St Olavs Plass til festivalarena og oppslagene om 100 parkeringsplasser i bysentrum synes det som om de har slått ringleir for å forsvare seg mot angripende indianere!

Først sender de ut pressemelding som insinuerer at Sankten-saken var en misforståelse til tross for skriftlig avslag. Så anmelder de Nytt i Uka til Pressens Faglige Utvalg for at NiU uttrykker sin mening på lederplass. Deretter anmelder de Sunnmørsposten til det samme organet for at Smp uten særlig hell prøvde å få noen i kommunen til å si noe fornuftig om tilskuddet fra Miljødirektoratet som krevde 100 parkeringsplasser i bysentrum fjernet. Deretter presterte de å bruke tid og penger på å bestille en mot-rapport til sitt eget folkevalgte Kontrollutvalgs behandling av den såkalte The North West-saken!

Er det noen som med hånden på hjertet tror at Ålesund kommune vinner frem med disse klagene til PFU? Er det virkelig noen som tror at administrasjonens angrep på det folkevalgte Kontrollutvalget er konstruktivt?

Toppen av kransekaka (Rådhuset) kommer når en enhetsleder i kommunen begrunner mot-rapporten mot Kontrollutvalget med at slike saker stjeler tid og ressurser fra innkjøpsavdelingen! Jeg regner med at innleie av et konsulentselskap til å utarbeide en rapport hverken har krev tid eller penger for administrasjonen…

Tenk om administrasjonen hadde sørget for å gjøre en skikkelig og kvalitetssikret jobb fra begynnelsen av, fremfor å bruke tid og penger – våre penger – på frenetisk å forsvare seg selv i ettertid. Tenk om administrasjonen og politisk ledelse hadde hatt mot og integritet til å si «Unnskyld, vi gjorde en feil, vi retter opp og vi lærer av det»!

Det er lov å gjøre feil. Det er lov å ha ulike vurderinger av saker. Det bør derimot ikke være akseptabelt at ressursene settes inn på klaging og omkamper fremfor å evaluere, forbedre og gjennomføre!

Skal vi fremover oppleve en politisk ledelse som fortsetter å stikke hodet i sanden og håpe at sandstormen blåser over? Skal vi fortsatt oppleve en administrasjon under ledelse av rådmannen som prioriterer å klage på alt og alle som er kritisk til jobben de gjør fremfor å prioritere å gjøre jobben skikkelig?

Og ikke minst – skal vi fortsatt oppleve enhetsledere som klager på innbyggere (oppdragsgivere) og politikere (arbeidsgivere) for at de blander seg inn i og mener noe om arbeidet de gjør og avgjørelser de tar?

«Something is rotten in the kingdom of Denmark» heter det i Shakespeares udødelige verk Hamlet. Ord som kanskje er like aktuelle i Ålesund i 2017?