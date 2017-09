«Kristne verdier: Hareide misforstår»

Knut Arild Hareide skriver i Dagbladet 4. august om kristne verdier og hvor vide og viktige de er. Hareide mener at verken innvandring eller KRLE har noe med de kristne verdiene å gjøre. Videre skriver han om hvordan den italienske kystvakten har forstått mer av kristne verdier enn Listhaug. Det er tungt å svelge.

Listhaug har forstått de kristne verdiene. Hun og Frp ønsker å hindre mennesker i å sette seg på en gummibåt, og reise ut i noe som dessverre kan være en sikker død. Hun vil verne om menneskeliv ved å gi dem den hjelpen de trenger i nærområdene. Vi ønsker å øke ressursbruken til flyktninghjelpen i nærområdene slik at vi kan hjelpe langt flere mennesker. Dette kan også forhindre menneskesmuglere i å utnytte mennesker i nød.

Det er vel så flott det Hareide skriver om kristne verdier og nestekjærlighet. Det er likevel noe han glemmer, at vi ikke kan ta imot alt og alle. Samfunnets endringer krever at vi er strenge og mer rettferdige. Der er mennesker som sprer hat og frykt, og som ønsker å fjerne demokratiet. Det at slike mennesker skal få innpass til Norge er verken rett eller rettferdig. Skal vi klare å ta vare på dem som trenger hjelp, kan vi ikke bruke opp ressursene på å få alle til Norge.

Hareide må forstå at det er en langt større kristen verdi å hjelpe flest mulig. I fortellingen om Moses leser en hvordan han ledet folket sitt ut av Egypt. Tror Hareide at Moses sin første tanke var å hjelpe flest eller minst mulig? Han tok det smarte valget og starta med å hjelpe dem der de var, og hjalp flest mulig.

Fremskrittspartiet ønsker å øke ressursbruken i nærområdene. Samtidig vil vi ha en integreringspolitikk som bygger på norske regler, normer og verdier. Mennesker som ikke respekterer og bryter de har ingen rett til å bli i Norge.

Martine Jordana Baarholm

Nestformann i Møre og Romsdal FpU

