«Hvor ble mat-politikken av?»

Samferdsel, innvandring, og skole er viktige områder, men kjeklinga på detaljer gjør det vanskelig å se de reelle forskjellene. Skatt er kanskje det eneste området hvor man kan se en reell forskjell på blokkene. Det må være et tankekors for Ap at de i disse 70 åra etter krigen har lyktes så godt med sin velferds- og utjevningspolitikk at kjernevelgerne nå synes ha gått over til de partiene som ønsker skattelette i stedet for økt skatt.

Man må spørre om det er blitt slik at alle som har kommet seg på den positive siden av gjennomsnittsinntekta dermed mister viljen til å dra flere over! I så fall er det kjennetegnet på et overfladisk og egoistisk samfunn.

Likeså har landbruk og matproduksjon vært fraværende. Dette er kanskje også grunnen for at det er bare to partier som har svart på Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag sitt spørreskjema om hva de vil med viktige temaer på dette feltet. De fleste i dag har vokst opp med en overflod av mat men en økende andel begynner interessere seg for hvordan maten produseres.

Det er skuffende at store og viktige partier i begge blokker som Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet ikke har brydd seg om å svare. Vi setter stor pris på at både Kristelig Folkeparti og Venstre har svart oss. Det er en viss interesse i hva disse partier har sagt siden de er støttepartier for dagens regjering.

Både Pål Farstad og Steinar Reiten ønsker å produsere mest mulig mat på egne arealer og dermed redusere importen. Derimot skiller de lag i spørsmålet om inntektsgapet mellom bønder og andre skal reduseres i kroner eller prosenter. Dette er en videreføring fra standpunkter i årets jordbruksforhandlinger hvor KrF ville tette gapet med kroner og Venstre i prosent. Man skal ikke ha gått mange år på skolen før at man vet at lik prosentsats bare øker forskjellene. Det ser ille ut for landbruket om Solberg-regjeringen fortsetter med Venstre som støtteparti. Kristelig folkeparti kan derimot være utøve et press på en reell utjevning av inntektsforskjellene.

Stein Brubæk