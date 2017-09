«For ungene våre»

Det var der, alltid, tryggheten om at hvis noe skjer, sykdom, ulykke, tøffe tider, så blir vi tatt vare på.

Jeg vil gi dette fellesskapet videre til ungen min. Men nå kjennes det som vi beveger oss i feil retning.

Et samfunn som er litt kaldere og mindre raust, hvor de som trenger hjelp blir sett som en trussel, hvor fellesskapet som er så viktig for oss blir snakket ned. Jeg er redd for denne utviklinga.

Vi har unger i Norge i dag som lever i fattigdom. Som ikke kan delta på fritidsaktiviteter eller som har foreldre som er redd for skoleavslutninger fordi der skal det kjøpes pølser, kake og lodd.

Jeg vil at disse barna skal få være en del av fellesskapet vårt, sammen med alle de andre barna.

Vi har også et samfunn hvor mindreårige flyktninger frykter 18 – årsdagen sin fordi da kan de bli kasta ut av landet. De er fortvila, vi hører om selvskading og selvmordsforsøk. Mange av dem forsvinner bare. Disse ungene trenger trygghet, skole, noen som ser dem.

I skolen har vi fantastiske lærere, men det er ikke nok av dem. Jeg ønsker meg en skole med lærere som har tid til å lære bort. Tid til å være der, se alle barna.

Det fins unger i dag som vokser opp i krig. Som våkner til lyden av bomber. Jeg ønsker meg at Norge skal slutte å selge våpen til de som slipper bombene. Jeg ønsker meg at vi skal ta imot og ta vare på dem som må flykte fra landet sitt. I år er det viktigere enn noen gang.

Aldri før har det vært viktigere for meg å stemme. Stemmen min går til SV. For ungen min, for alle unger, fellesskapet de skal vokse opp i og kloden de skal bo på.

Janne Heggvoll, Volda