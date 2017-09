«AaFK i fritt fall?»

Frode Grytten hadde nylig et innlegg om AaFK som treffer spikeren på hodet. Det nok ikke er mange av de stadig færre tilhengerne av klubben som er, heller ikke jeg, dessverre.

Jeg har vært aktivt med i klubben i over 50 år i en rekke verv, og fulgt den i alle år. Det er derfor med stor sorg jeg ser at «rottene» er i ferd med å forlate det synkende skip. Kan noe gjøres – og i så fall hva?

Jeg vil heve blikket høgere enn Frode Grytten, og se på selve fotballspillet, som slett ikke er komplisert. Det dreier seg om å score mål! For å vinne må man score ett mål mer enn motparten i løpet av en kamp. For å score må man angripe. Jo flere angrep og avslutninger, desto større er mulighetene for å vinne. Angrep og avslutninger er dessuten underholdende – mens endeløst med bakoverpasninger og «gå-fotball» er dødsens kjedelig for publikum.

I flere kamper har AaFK i år prestert å gå til pause med ett skudd (!) mot motstanderens mål. Mesteparten av spilletiden har de brukt på å spille seg opp helt bakfra med et utall helt unødvendige tvers-over og bakover-pasninger uten noe mål om å komme seg framover og «overraske» motstanderen med et hurtig angrep og en avslutning.

Å bruke to minutter på komme seg til midtlinjen vil, hvis vi ser på tidsbruken, frarøve laget rundt 20 minutter spilletid på 10 angrep. Denne tiden skulle selvfølgelig ha vært brukt inne på motstanderens halvdel til å angripe deres mål. Med andre ord: AaFKs spilleopplegg synder totalt mot fotballspillets idé – nemlig å angripe for å avslutte med skudd/heading mot motstanderens mål.

Laget må i kampene fremover spille mest mulig og lengst mulig på motstanderens halvdel, ikke bruke spilletid på å trille ball seg imellom mens motstanderen står og venter med 11 mann til AaFK kommer gående oppover med ballen.

I tillegg: Tempo og bevegelighet er og blir helt avgjørende for å skape målsjanser. Duellstyrke må til for å vinne førsteballer og andreballer. Ingen av delene er, som Grytten skriver, til stede hos AaFK i dag.

Det er ikke nødvendig å diskutere system og den slags når det grunnleggende problemet er at spillerne ikke vil eller kan bevege seg, ikke vil eller kan gå i dueller. De ser heller ikke ut til å trives særlig godt på jobben – og dette er jo en ganske så anstendig lønnet jobb.

Med sju kamper igjen kan ikke treneren utgjøre forskjellen heller. Men det spilleopplegget trenerne i fellesskap har ansvaret for må totalt rokeres.

I tillegg: Med Bjørn Helge Riise bortgjemt på en backplass og Gyasi på tribunen vil dette fotballaget ikke ta et eneste poeng i de resterende kampene slik det nå spilles.

Helge Nøstdahl

Tidligere spiller i AaFK (ca. 200 kamper)

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.