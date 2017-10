«Savner svar fra ÅRIM»

Den 12.09.2017 hadde tidligere ordfører i Ålesund kommune og styreleder i Tafjord Kraft, Gustav Flisnes, et svært interessant innlegg i Sunnmørsposten.

Han argumenterte nemlig for at den vedtatte ordningen med separat innsamling av matavfall i Ålesund kommune er et tapsprosjekt både økonomisk og miljømessig.

Løsningen er heller ikke særlig praktisk for abonnentene.

Flisnes hadde helt tydelig gjort grundige undersøkelser og presenterte regnestykker for å underbygge sine påstander.

Dersom det faktisk er slik som Gustav Flisnes hevder, nemlig at løsningen er dårlig både for Ålesund kommune, abonnentene og miljøet, da er jo hele saken en skandale, som aldri burde vært vedtatt politisk.

Jeg hadde derfor forventet at ÅRIM tok innlegget seriøst, og raskt presenterte argumenter og tall som viser at Flisnes tar feil og at ordningen er bra både økonomisk og miljømessig.

Nå har det gått om lag tre uker siden innlegget stod på trykk og skuffelsen er derfor stor over at jeg fremdeles ikke har sett noe svar fra ÅRIM i Sunnmørsposten.

Oddgeir Løken

Ålesund

