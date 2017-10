Finn ditt solskinn

Den internasjonale dagen for psykisk helse den 10. oktober har i år temaet «Noe å glede seg over». Det er et viktig budskap for de mange av oss som sliter med tunge dager.

For stadig flere oppgir at de sliter psykisk. Folkehelseinstituttet anslår at mellom 30 og 50 prosent av oss vil få en psykisk lidelse i løpet av livet. 25 prosent får en stemningslidelse, som depresjon. Det betyr at det blir viktigere for stadig flere å finne lyspunktene.

Lyspunktene kan være så mangt. Det kan være solskinn gjennom vinduet når du våkner. Plantene som vokser og blomstrer. Lyden av fuglene som kvitrer og barnelatter. Lyspunktene er ulike for hver enkelt, men de finnes selv om det kan føles håpløst.

For noen ganger drukner lyspunktene i støyen. Fra TV og film, fra magasiner og sosiale medier. Og når det kommer til hvordan man skal håndtere vonde følelser er det kanskje særlig én ting som går igjen - nemlig at alkohol presenteres som en løsning.

Har du slått opp med kjæresten forteller de romantiske komediene at du trenger jentekveld og drinker.

Har du fått en trist beskjed lærer du at sorgen slukkes med noe sterkt i glasset. Blir høstens mørke for tungt å takle hører du at et stort glass rødvin vil hjelpe.

Alkohol er dessverre ofte fasiten du blir servert. Da er det kanskje ikke så rart at så mange i Møre og Romsdal sier at de har brukt alkohol for å døyve vanskelige følelser.

Dessverre er det slik at alkoholen gjør en dårlig jobb når det kommer til trøst. Fakta er at alkohol kan gjøre tunge stunder tyngre. Særlig dagen der på.

Alkohol kan forsterke allerede negative følelser dersom man er sliten eller lei seg. Humøret forandres og dømmekraften, hukommelsen og evnen til å konsentrere seg svekkes.

Disse mindre hyggelige effektene av alkohol er spesielt utfordrende når man har det vanskelig. For når man er nedfor, trenger man å være rustet for de daglige utfordringene.

Derfor er godt alkovett å ikke fylle på med mer når det er litt for mye. Da skal selvsagt være lov å kose seg, men dersom du er i en vanskelig fase er det viktig å ha et bevisst forhold til hvorfor du drikker.

Så til deg som sliter med tunge dager, forsøk å ikke drikke vekk de vanskelige følelsene. Det er menneskelig å ha det vanskelig, men prøv å finne de små og store tingene rundt seg som gir glede for deg selv og andre. Og vit at det finnes hjelp. Du er ikke alene.