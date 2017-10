Halverte klimautslipp

Utfasing av klimaskadelige kjølemedier og et mer energieffektivt fiske har allerede gitt gode resultater.

Det er hovedkonklusjonen i studien «Klimaveikart for norsk fiskeflåte. Kartlegging av tiltak som reduserer utslipp av CO2 fra fiskeflåten». Arbeidet er utført av konsulentselskapet Stakeholder på oppdrag for Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

Som følge av Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å redusere de totale utslippene av klimagasser med 40 prosent i perioden 2005 til 2030.

Fiskeflåtens utslipp regnes som del av ikke-kvotepliktig sektor, og er dermed omfattet av EU sitt krav til Norge om en reduksjon av utslippene.

For fiskeflåten er det to kilder som har stått for de største utslippene. Lekkasje av gasser fra kjøleanlegg om bord på båtene, og utslipp fra motorene ved bruk av fossilt drivstoff. Når det gjelder det første er dette snart løst ved at fiskeflåten har gått over til klimavennlige kjølemedier. Når det gjelder reduksjon av CO2-utslipp fra motorene, har vi fortsatt en vei å gå, men vi er på rett vei.

I klimaveikartet blir det pekt på flere utfordringer som må løses for at vi skal nå målene i klimaavtalen. Resultatene vil ikke komme av seg selv, men krever et nært samarbeid mellom næringen, utstyrsprodusentene og myndighetene. Derfor har vi i Fiskebåt – havfiskeflåtens organisasjon, blant annet engasjert oss i Grønt Kystfartsprogram, der målet er å utvikle en enda mer klimavennlig fiskeflåte.

I klimapolitisk sammenheng blir utslipp av CO2 fra fiskeflåten plassert i gruppen med utslipp fra mobile kilder. Fiskeflåten skiller seg likevel fra andre mobile enheter som biler og lastebiler på to viktige punkt:

• Utslippene fra fiskeflåten vokser ikke naturlig som følge av økt etterspørsel. Grunnlaget for aktiviteten er strengt regulert ved at fiskerimyndighetene hvert år fastsetter fiskekvotene basert på råd fra havforskerne. Kvotegrunnlaget er relativt stabilt over tid. Bedre fangstmetoder og mer energieffektive fartøy og redskap vil føre til redusert forbruk av drivstoff og dermed også reduksjon av utslipp av klimagasser.

• Fisk er en global handelsvare, og næringen er i skarp internasjonal konkurranse. Bransjen kan derfor bedre sammenlignes med prosessindustrien enn samferdselssektoren. Det betyr at det er komplisert og uheldig å bruke særnorske tiltak som avgifter og omsetningspåbud.

• Særnorske tiltak vil føre til svekket konkurranseevne og økte utslipp.

Frem til 2030 er det realistisk å kunne redusere de samlede utslippene fra fiskeflåten ytterligere, slik at fiskeflåten vi ha en utslippsreduksjon på minst 40 prosent sammenlignet med 2005.

I klimaveikartet blir det pekt på tre måter å redusere utslippene på:

• Ta større hensyn til energieffektivitet i fiskeriforvaltningen (fiske smartere)

• Økt fornying i fiskeflåten (mer energieffektive fartøy og fiskeredskaper)

• Skifte ut fossil diesel med mer klimavennlig drivstoff

I klimaveikartet blir det vist til at en bevisstgjøring av energieffektiviteten i fiskeriforvaltningen, både når det gjelder reguleringer av fisket og strukturpolitikken, er det mest grunnleggende klimatiltaket, både fordi det vil redusere antall båter og fordi det vil stimulere til nybygging av mer energieffektive fartøy og fiskeredskaper.

En gjennomgang av ulike tekniske tiltak, blant annet i regi av Grønt Kystfartsprogram, viser at det er et potensial allerede med dagens teknologi til å redusere CO2-utslippet med 20–35 prosent på et fiskefartøy. Skal dette potensialet utløses er vi avhengig av god lønnsomhet i fiskeflåten som gir rom for øk fornying.

Fremtiden er elektrisk for landtransporten. Det er langt mer usikkert om, og i så fall når, fiskeflåten kan elektrifiseres. I dag er energitettheten i batterier og hydrogenløsninger for lav. Med utvikling av bedre batterier, kan elektrifisering være et aktuelt klimatiltak for de minste fiskefartøyene. For store fartøy som er ute i mange dager eller uker, kan mer effektive batterier bidra til å optimalisere den samlede energibruken. I første rekke er det nok mer naturlig å tenke i retning av biogass eller biodiesel, men dette krever økt tilgang på bærekraftig biodrivstoff.

For fiskeflåten blir det viktig å ha et tett samarbeid med myndighetene, skipsdesignere og utstyrsleverandører for å nå internasjonale klimamål. Fisk er i dag noe av den mest klimavennlige maten vi kan spise. Vi jobber for at fisk skal bevare og forsterke denne posisjonen.