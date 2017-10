Kjære kolonial- butikk

Et av problemene mange av disse personene opplever er når de vil besøke deg. Når man kommer inn til deg så er det svært ofte det første man møter en masse blomster, gjerne møter man dette allerede før man kommer inn til deg.

For mange allergikere og lungesyke skaper dette store utfordringer, siden de reagerer negativt på mange blomstersorter. Det kan fort utvikle seg til at man får allergiske reaksjoner og pusteproblemer, og det burde man ikke få i dine lokaler når man skal handle mat.

Dette store problemet for mange kan gjøre at de ikke våger å besøke deg for å få sitt daglige brød.

Kanskje er de heldig som har familie nær seg eller gode naboer som trer støttende til, men det er ikke alltid kjekt å plage andre for å besøke deg. Alternativt må de leie folk for å besøke deg, og det er ikke gratis å leie hjelpere.

Nå verken kan eller vil jeg nekte deg å selge blomster i dine lokaler, men jeg har en bønn til deg. Kan du være så snill og plassere blomstene dine slik at de som ikke tåler dette kan slippe å gå forbi dem? Kanskje i et hjørne innerst i lokalet ditt eller i et eget glassrom? Det ville gjort veldig godt for alle de som har problemer når de vil besøke deg.

De slipper blant annet mange timer med ekstra store pusteproblemer etc.

Som du vet så er det ikke kjekt å gå på besøk til noen når man vet at man får en forverring som varer lenge eller får anfall under eller etter besøket.

På forhånd takk.