Klimasyken

Klimasyke – definisjon: En alvorligere variant av værsyke som gir hallusinasjoner og frykt ved endringer i vær og klima. Egentlig opphav lenge før moderne tid ved at urmennesket, nomader og stammer tilba og ofret til Solen, regndanser, besvergelser, ofring av dyr og mennesker for å avverge flommer, tørke, stormer, ekstremt høye og lave temperaturer ...

Individer rammet av lidelsen vil tilstrebe et fanatisk ønske om å stabilisere Jordas klima og temperatur for første gang i Jordas historie. Siden regndans, trommer, besvergelser og ofring aldri har fungert, vil dagens politiske ledelse sette inn hundrevis av milliarder dollar for å ta over kontrollen med klima og temperatur.

Siden menneskeskapt CO2 utgjør bare 0,117 % av klimagassene vil ikke reduksjon her ha målbare resultater og andre tiltak vil antakelig bli fremmet: Klimatiltak for å kontrollere og stabilisere vindsystemer, atmosfære-sammensetting, havstrømmer, vulkanaktiviteter, solsykluser, jordrotasjon og vinkel. Et konkret forslag om å strø salt- og mikropartikler i øvre atmosfære for å blende for Sola er alt realisert ...