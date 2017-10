«Du herlige Aksla!»

Knapt noen by i landet har et så nærliggende og flott naturområde som Aksla. Og fjellet blir mye brukt nå. Stiene er godt utbedret, særlig Borgernes vei som er både lun og flott å ferdes på. Jeg husker godt at da jeg begynte å løpe/gå på den stien for over 30 år siden, var den så dårlig og steinete at jeg måtte være meget forsiktig. For det var også sjelden jeg traff noen der, bortsett fra noen dyr. Nå er vi mange som trafikkerer Borgernes vei – i alle aldre.

To lag av menn – Aksla Vel og Østre Akslas Venner – gjør en stor jobb på Aksla. De har utbedret stiene og ryddet skog. All ære til dem begge! De gjør mye for fellesskapet.

Hva med utviklingen av Aksla som naturområde der det ligger nær et byområde? Her har jeg min mening, og andre har sikkert sin.

Jeg syns det har vært en litt uheldig utvikling i det siste. Aksla er i ferd med å urbaniseres, og det er etter min mening uheldig. Vi har fått tre hus/gapahuker som blir brukt en del, særlig den midterste. Jeg ser sjelden at de andre blir brukt, men det kan endre seg med tiden. De ligger bra plassert, og går greit inn i terrenget.

Jeg har virkelig vanskelig for å forstå plasseringen av gymnastikkapparatene på plassen foran den ene gapahuken. Jeg syns ikke de hører hjemme på fjellet, men i et treningsstudio, eller i beste fall i en park nede i byen. De burde ikke vært der. Det er det å bevege seg på fjellet og stiene, trekke inn den friske luften og høre på alle lydene, som gir den rette fysiske og psykiske trim på Aksla. Jeg er også spent på hvordan de tekniske innretningene vil stå seg mot regn og vind i lengden.

Belysningen av stiene er viktig siden vi har så lang «mørketid». Den må være i orden til enhver tid. Det krever sitt. Det er enkelte områder som blir ganske mørke når en lyspære ikke lyser. Ekstra viktig er det med belysningen på stien mot det høyeste punktet på fjellet, Rundskue. Rundskue er flott!

Stiene som ble utbedret dit for noen år siden, er meget bra. Men så var det vedlikeholdet. Vannet tar lettete vei, og graver fort opp en sti, hvis ikke noen passer på.

Å anlegge nye ting – stier, belysning og hus – er meget bra. Og det gir gjerne god publisitet. Så kommer vedlikeholdet. Det er mer trivielt, men vel så viktig i lengden.

Jeg må også nevne trappene opp til Fjellstua. Det var flott at de ble utbedret, for det var dramatisk hvis en snublet i dem på vei nedover. Nå er de nesten perfekte. Nå er det bare den ulike høyden på trinnene som av og til skaper trøbbel. Hvorfor kunne ikke trinnene være like høye? Nå snubler jeg, og flere med meg, på vei oppover.

Summa sumarum: Aksla er et flott naturområder som mange liker og har bruk for. Forresten, er ålesundere like glad i Aksla som innflytterne? Det har jeg av og til lurt på når det går for lenge mellom hver gang jeg treffer en innfødt ålesunder der. Jeg er jo innflytter selv.

Så en liten formaning, eller ønske, til slutt: Jeg hilser på alle jeg møter på stiene på Aksla. Ute i naturen er det viktig, syns jeg. Og jeg får så mange vakre smil tilbake!

La oss vise at vi legger merke til hverandre, og gjerne prater litt, når vi er ute i Guds frie natur!

Kjell Aas

Ålesund

