«Steinvågbroa og Brogata»

Broa er vakker uten tvil – et fantastisk skue, og et byggverk jeg er svært imponert og betatt av. Broa har gjort så evig mye for Ålesund. Tenk deg en dag uten bro til Hessa.

Ålesund: Fortellinger fra Steinvågbroa – Den er veldig fin, jeg vil si sjarmerende. Men den virker veldig sliten. Jeg er glad for at den nå skal utbedres.

Vil du finne deg i å parkere Volvoen eller Teslaen på grusbanen i Osane, og så sitte på i en ferje over sundet? Må vi ha luftambulanse eller ambulansebåt om noen blir kritisk sjuke? Steinvågbroa er i en så dårlig forfatning at det er uforsvarlig!

Den utrolig fine broa har gjort sin jobb, men nå må det komme noe nytt. Ny asfalt og maling er ikke nok på en bro som er i ferd med å gå i stykker. Vi som går der daglig ser broa er i ferd med å gå i stykker og smuldre vekk. Man kan snakke om å ta vare på utsikten i Ålesund, og bygge nye veier fram til Fjellstua. Fint det, men her snakker vi faktisk om en hovedfartsåre som er kritisk for mange tusen mennesker i Ålesund.

Byggestart 2018: Skal utbedre Steinvågbrua

Vi ønsker ikke bare en enkel fiks, litt maling og noe ny asfalt. Broa er rett og slett oppbrukt, utslitt og farlig.

Oppdater og gjør noe.

Det haster!

Anders Holm

Ålesund

