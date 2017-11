«Når ordføreren drar på bygdedans»

Ja, en kan lure på hva skjer når de drar på frierferd til grenda-kommunene i et «bitte lita miniskjørt i høghela sko», for å tekkes de andre kommunene med å gi fra seg sjølråderetten, språket og areal til ei storkommune i nye Ålesund?

Når en hører «live» fra Fellesnemda sitt møte hvordan og når Haram kommune sine grendapolitikere markedsfører sitt syn for å beholde navnet Storgata i Brattvåg, egentlig et spor av ei trakka «rås», mens Ålesund med bystatus fra 1848 og før den tid har hatt si gate med brostein da lurer en på fortsettelsen! Skal vi som har gått på Aspøy og Nørvøy skole akseptere at byens historie forvitrer på alle områder og skolene våre blir omtalt som grendeskoler!

Her kan du lese flere saker om Nye Ålesund kommune.

For å si det igjen, Ålesund by har utviklet seg med egen hjelp og hvis grenda-kommunene rundt byen vil slå seg sammen med oss, så er det greit. Men byen må hete Ålesund og byvåpenet må beholdes. I tillegg så er Ålesund en bokmålskommune, og det har den vært siden dansketida målt opp mot en mannsperson fra Ørsta som for hundre år siden satt på Bondeheimen i Oslo. Vi ålesundere har også en språklig identitet som også er verdt å ta vare på.

Men det verste som har hent i denne prosessen om kommunesammenslåing er «sjørøvertoktene» til Ålesund kommune administrativt og politisk ved å spørre kun, kun 1000, tusen innbyggere av 47.000 på telefon om vi skal slå oss sammen med grenda-kommunene og danne en ny storkommune. I tillegg sa Haram nei til sammenslåing, og skal i demokratiets navn tvinges med makt. Det lukter av ny-kommunisme og annektering over lav sko av heile prosessen som er på vei til å bli en form for grenda-parlamentarisme der Ålesund by kommer til å tape i utvikling. Har det ikke blitt bråk mellom by og land før, så følg med.

Nye Ålesund kommune: Skal lage kommunevåpen og ordførerkjede til Nye Ålesund Nye Ålesund kommune skal ha nytt ordførerkjede og kommunevåpen. En komité skal ta seg av den jobben.

Hva med vår identitet, vi som har levd i et urbant miljø i sentrum av Ålesund? Har ikke vi også en demokratisk rett til å si ja eller nei til dette eksperimentet av sammenslåing av kommuner? Vi som i et langt liv har kvaliteter som er tufta på ålesundet, fiske og ikke minst byutvikling i et kraftig, aktivt sentrum som vi kan være stolt over? Ikke minst alle historiske steder som befinner seg på Aspøya og Nørvøya med Steinvågen, moloområdet, Apotekertorget, steder bak fjellet, Buholmen, Utstillingsplassen og Bjergveien?

Ordføreren kunne like godt gå på «Arbeideren» på dans og spørre oss som bor her om dette er noe å satse på.

Ærlig talt, skribenten ser ikke motivet mot Soria Moria-slottet der framme og svada av et slagord «Alle skal med»! Og i anstendighetens navn, navnet og byvåpenet til Ålesund må bestå. Som en gategutt sa: «La vi få igjen dansketida og gatenavnet Bjergveien og ta tilbake styringa av byen», spar oss for et nytt byvåpen med utgangspunkt i ei «melkerampe»!

Einar Welle

Ålesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.