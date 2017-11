«Manglende faglig involvering i Helse Møre og Romsdal»

I løpet av denne høsten har Helse Møre og Romsdal satt i gang viktige prosesser for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i fylket. Svære og ordrike utredninger er blitt skrevet og presentert. Hvem som har vært forfatterne av disse dokumentene er uklart. Det som derimot er en realitet, er at fagfolkene ved de fire sykehusene har i liten grad eller ikke vært involvert. Kritikken om dårlig involvering har vært gjentatt mange ganger og i flere sammenhenger. Dette førte til at den bygningsmessige Utviklingsplanen ble stoppet. Den Faglige Utviklingsplanen derimot er langt viktigere, og blir av administrasjonen med Direktør og Fagdirektør presset gjennom. Det blir argumentert med at fagfolkene kan komme med sine synspunkter under høringsprosessen. Det vil si at vi ikke får være premissleverandører. Vi kan komme med våre faglige synspunkter sammen med kommuner, privatpersoner og interesseforeninger etter at beslutninger er tatt.

Direktøren presiserer ofte at han leder en kunnskapsorganisasjon som han er stolt av. Men å involvere fagfolkene i viktige avgjørelser og prosesser synes ikke viktig for han. Det som er enda verre er at det feilaktig fremstilles som om det har vært involvering. Vi så det i den omdiskuterte saken med samling av Føde/Gyn i nordfylket før SNR er ferdig. De aktuelle fagmiljøene var i liten grad involvert og samarbeidende klinikker ikke hørt i det hele tatt. Det hjelper lite å reise rundt i etter tid og late som det er involvering.

Enda verre er det i den siste saken med samling av operasjonene for brystkreft. Vi som fagfolk ser at det er nasjonale føringer og gode faglige argumenter for å organisere dette viktige tilbudet på en annen måte. Vi mener at det er viktig at vi blir brukt i beslutnings- og gjennomføringsprosessene. Vi er også forundret over det tempoet som foretaket har i disse endringene. Nord i Helse Midt, når det gjelder samarbeidet mellom Namsos, Levanger og St. Olav, skal man i følge Fagdirektør Sandbu bruke tid på denne prosessen. Helse Vest som har samme utfordringene som oss ved blant annet sykehuset i Førde iverksetter et utredningsarbeid som de skal bruke mer enn et halvt år på.

I Helse Møre og Romsdal er beslutningen om hvordan dette skal gjøres og settes ut i livet tatt. Her diskuteres ikke betydningen av faglige nettverk på tvers av sykehusene noe som var hovedargumentet for dagens organisering med geografisk tverrgående klinikker. Det ses ikke i sammenheng med det nye sykehuset som skal komme. Fagfolk og til dels linjeledelsen er ikke involvert. Dette er fagfolk som til daglig foretar disse operasjonene og har gjort det til pasientenes tilfredshet gjennom mange år. På toppen av det hele kommer plutselig Fagdirektøren og forteller oss hvordan det blir og at det skal skje raskt. Egentlig burde det ha skjedd før, sier han. Fagdirektøren har nå jobbet i Helse Møre og Romsdal i snart et år. Han har ikke vært innom fagmiljøene på sykehusene, ikke kommet og hilst på oss og diskutert vår situasjon og våre faglige ambisjoner.

Første gangen han «satte sin fot» innenfor Klinikk for Kirurgi og Klinikk for Akuttbehandling var i går. Og det var ikke for å snakke med oss eller for å informere.

Fagdirektøren kom på Operasjonsstue 1 fordi han trengte en kulisse for et TV-intervju. I går satt han sammen med toppledelsen i Ledermøte på Molde sjukehus. Det var god anledning til å ta en runde for å presentere seg selv og sine visjoner. Særlig med bakgrunn i det aktuelle utspill ville det vært naturlig å ta kontakt. Av oss fagfolk oppleves Fagdirektørens valg og prioriteringer som rimelig arrogant. Det kommer på toppen av det som bekymrer oss mest, manglende involvering i den aktuelle saken og generelt når viktige faglige beslutninger tas.

Fagmiljøet Molde sjukehus

Torgeir Sand Aas, overlege, Klinikk for medisin og rehabilitering

Hashmat Ibrahimkhail , overlege, Klinikk for kvinner, barn og ungdom

Sigurd Torvik Heian, overlege, Klinikk for akuttbehandling

Kenneth Klemetzen, overlege, Klinikk for kirurgi

Kjell Erik Strømskag, overlege, Klinikk for akuttbehandling/Palliativt team

Gunnar Størset, overlege, Klinikk for diagnostikk

