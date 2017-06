- Jeg vil bo i et levende bysentrum med liv og røre om natten

Som ung, nyutdannet lektor er jeg på vei til å flytte hjem til Ålesund. For meg, og mange andre, er kulturtilbudet i byen veldig viktig. Det å ha muligheten til å gå på konsert, kino, teater, festival og stand-up beriker hverdagen, og er kulturtilbud som gjør det attraktivt for unge mennesker å flytte hjem. Da jeg flyttet fra byen som 19-åring, hadde ikke engang Ålesund en egen konsertscene. Mye har forandret seg på kulturfronten i løpet av de seks årene jeg har studert i Trondheim og Oslo, og jeg vil rette en stor takk til dere som har vært med på dette løftet.

Vil ha folk hjem

Ålesund kommune vil ha unge folk hjem. Byen trenger at både tidligere innbyggere og nye trekkes mot den vakre jugendbyen i vest. Kommunen har en storstilt satsning på Ålesund som kulturby, og vil at Ålesund skal bli det kulturelle tyngdepunktet mellom Trondheim og Bergen. Jeg ser på rådmannens forslag om å stenge uteserveringene i Ålesund sentrum ved midnatt som et feilslått middel for å blidgjøre et mindretall av sentrumsbeboerne. Jeg mener at forslaget heller blir et middel som er med på å vingeklippe Ålesunds gryende kulturliv. Flere aktører i byen gjør en fantastisk jobb for å skape et levende bysentrum i Ålesund som vi kan være stolte av. Et bysentrum som kan trekke til seg folk fra fjern og nær. Et bysentrum som ikke bare er vakkert – men som også er et sentrum for kunst og kultur.

Flytter hjem

Til sommeren flytter jeg hjem til Ålesund. Fordi jeg er en ung og konsertglad sunnmøring, vil jeg bo i sentrum. Jeg er forberedt på at det vil være liv og røre om natten, det er det i alle byer med et levende bysentrum. Hadde jeg ønsket å sove med åpent vindu, og nektet å bruke ørepropper, hadde jeg ikke bosatt meg i sentrum. Jeg forstår godt at folk synes det er plagsomt å ikke få sove om natten. Jeg forstår godt at politikerne vil ha mindre fyll og bråk i gatene. Jeg mener likevel ikke at rådmannens nylige forslag, kombinert med tidligere forslag, er den riktige veien å gå.

Attraktiv

Jeg håper og tror at politikerne vil det beste for innbyggerne i Ålesund og omegn – og det vil være å tilrettelegge for et kulturliv som kan være med på å gjøre Ålesund til en mer attraktiv by for alle.