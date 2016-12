Farstad får mer tid av kreditorer

Farstad har fått nok en avtale med kreditorene som gir rederiet mer tid til å komme i havn med en bærekraftig plan for økonomien.

I en børsmelding tirsdag opplyser Farstad Shipping at de denne gangen har fått gjennomslag for en formell «standstill»-avtale, som innebærer at selskapet slipper å betale renter og avdrag.

Ålesund-rederiet har inngått ulike avtaler om gjeldslettelser, mens de jobber med å komme fram til en løsning for å refinansiere selskapet.

Farstad har hatt en såkalt «uforpliktende intensjonsavtale» med Siem Industries, som blant annet hadde som mål at Siem overtok kontroll i selskapet mot en garanti på én milliard i ny kapital.

Rett før jul ble det klart at partene ikke kom endelig i havn med en løsning på denne planen. Farstad og Siem fortsetter likevel samtalene inntil videre, samtidig som de ikke ønsker å kommentere saken utover børsmeldingene.

